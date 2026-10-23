Felipe VI reivindica el valor de la experiencia y la democracia cívica frente a la aceleración de la IA

En la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, Felipe VI ha ofrecido una profunda sobre el valor del esfuerzo humano frente a la inmediatez de los algoritmos y la vigencia del compromiso constitucional.

Felipe VI ha comenzado su discurso, expresando el afecto e importancia que supone regresar a Asturias:

"Es una alegría estar de vuelta en Asturias. Estos premios, ya por sus 46 ediciones, han adquirido la cadencia serena de las cosas bien hechas, pero sin renunciar a la novedad: siempre hay algo que nos sorprende".

Felipe VI orgulloso de Leonor y Sofía

El Rey ha expresado gratitud hacia la Fundación, patronos y galardonados ha resaltado con orgullo el desarrollo institucional y vital de sus hijas:

"Y es un orgullo —me permitirán confesarlo— ver cómo Leonor, la Princesa de Asturias, sigue dando pasos firmes como Presidenta de Honor de la Fundación, mientras se forma y acumula experiencias valiosas en su aprendizaje vital, como hace también la Infanta Sofía".

Tras reconocer las palabras previas de la Princesa, ha rendido homenaje al escritor Leopoldo Alas "Clarín", vinculándolo directamente con el Teatro Campoamor y la historia cultural del principado:

"Dijo Clarín: "Las lecciones del mundo están escritas en un idioma del que no se puede traducir nada; el de la experiencia". La frase define con justicia —me parece—, el rasgo que comparten, año tras año, nuestros Premios Princesa de Asturias: una rica experiencia de aprendizaje. Una experiencia que no se puede transferir ni explicar; sino sólo vivir; y que al cabo de nuestro periplo vital será nuestro gran patrimonio".

El esfuerzo y el talento humano frente al bombardeo informativo

Felipe VI ha contrapuesto la ilusión de infalibilidad de la Inteligencia Artificial y la sobrecarga de información con el trabajo humano madurado a fuego lento, remarcando que el verdadero talento solo genera resultados duraderos mediante el esfuerzo:

"Es importante subrayar esta idea —el valor de la experiencia— en un mundo que marcha al dictado del bombardeo informativo y la agregación masiva de datos. Un mundo en que la Inteligencia Artificial a veces nos parece —por eficaz e inmediata— más fiable que la humana. Nuestros premiados desarman esa impresión: sus logros, vividos y trabajados hasta la médula, demuestran que sólo con esfuerzo y constancia puede el talento convertir su potencial en realidades tangibles y duraderas".

El Rey ha ensalzado el proceso lento de la creación en todos los campos y puesto en valor el trabajo cotidiano:

"El proceso, casi artesanal, que va del "yo" a la sociedad, del potencial al resultado, requiere tiempo. A veces desemboca en una gesta deportiva, en una gran novela, en un hallazgo científico o en un teorema que explica mejor el mundo; aquello que muchos, la mayoría, vemos como casi inalcanzable. Pero no siempre sucede así: a menudo resulta en algo, sencillamente, bien hecho; una obra útil para la sociedad. Y cuántos millones de personas hay a los que —de manera anónima— debemos esa dedicación, callada y humilde, a lo bien hecho… La inteligencia artificial –o su evolución futura, la llamada súper inteligencia (SI)− ha demostrado con creces que puede absorber todo el conocimiento humano y devolverlo sintetizado con una inmediatez asombrosa. Pero cabe preguntarse si sería capaz de algo muy distinto, casi contrapuesto: de aprender a través del tiempo, del paso del tiempo, conciliando gradualmente —como hacemos los seres humanos— el conocimiento con ese necesario aprendizaje moral que sólo nos pueden dar la edad, la consideración por los demás y la experiencia."

Frente a la inmediatez imperante, el monarca insistió en la necesidad de darnos margen como sociedad para procesar los cambios, alcanzar metas profundas y madurar de manera armónica:

"La moraleja de todo ello es que necesitamos darnos tiempo. Tiempo para obtener resultados, para lograr objetivos, para llegar a metas; y necesitamos paciencia, también, como sociedades; sobre todo, en este mundo de aceleración tecnológica. Tenemos mucho que ofrecer y que ofrecernos. Démonos tiempo, démonos confianza, para llegar a la mejor versión de nosotros mismos".

La democracia como un compromiso cívico diario

En el plano institucional y social, el discurso recordó que la democracia no se reduce al acto de votar, sino que exige un trabajo constante en favor del bien común y la convivencia pacífica:

"También requiere tiempo, en una sociedad madura como la nuestra, el ejercicio de la democracia. No se agota en unas elecciones como las que pronto viviremos, donde los ciudadanos tendrán, una vez más, la altísima responsabilidad de definir la orientación política de nuestro país. La democracia requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia, para alumbrar esa búsqueda del bien común que atienda y equilibre —del mejor modo posible— los legítimos intereses de todos los ciudadanos".

En esta misma línea, puso en valor el legado histórico de la Transición Española y la importancia de mantener vivas sus enseñanzas fundamentales:

"La democracia, en definitiva, es también una experiencia, un aprendizaje. Y hemos aprendido mucho en las cinco décadas que ya median entre la aprobación de la Ley para la Reforma Política y la actualidad. Recordemos, que un proceso complejo, basado en la generosidad y en la altura de miras —La Transición—, nos permitió nada menos que pasar pacífica y admirablemente de la dictadura a las libertades. Un proceso cimentado en una Constitución —la nuestra de 1978— capaz de acoger a todos los españoles sin distinción alguna. Y desde entonces el camino sigue adelante, se renueva año tras año, y nos obliga a todos a ser humildes, a mantenernos alerta, a renovar también —como ciudadanos— nuestra constante voluntad de aprender y mejorar".

La sinceridad del espíritu humano

"Señoras y señores," "Comencé con Clarín y quiero terminar por otra cima de nuestras letras, de cuyo fallecimiento se cumple —también este año— un aniversario (40 años). Me refiero al gran Jorge Luis Borges, argentino y universal, al que, en cierta ocasión, siendo ya muy anciano, le preguntaron por el oficio de escribir. Y él respondió "escribir es soñar; y uno tiene que tratar de soñar sinceramente"".

La autenticidad humana insustituible por los algoritmos