La gran evolución de los looks de la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias
Repasamos la evolución estilística desde 2004, año en el que debutó como princesa de Asturias hasta 2025, de la reina Letizia.
Después de su ausencia en 2005, debido a su avanzado estado de gestación de la princesa Leonor, que nació pocos días después, la princesa de Asturias reapareció en Oviedo en octubre de 2006, ya embarazada de la infanta Sofía, con un vestido rosa empolvado drapeado con un abrigo crudo.
En 2007, Letizia llamó la atención por el uso de medias blancas, con un vestido blanco decorado con cristales plateados y un bolero de crepé del mismo tono, de Felipe Varela.
Para la edición de 2008, Letizia apostó por un vestido de encaje de guipur azul celeste, de Felipe Varela. Lo combinó con una cartera de mano a tono, decorada con una hebilla dorada, y zapatos con un detalle floral en el lateral. En cuanto a las joyas, llevó pendientes de Yanes en forma de flor y un collar de Tous en tonos blancos y grises.
En los Premios de 2009, Letizia llevó un vestido negro decorado con aplicaciones de Felipe Varela, que combinó con una chaqueta de punto del mismo tono, y como calzado, lució unos salones de plataforma de Magrit que llevaba en esa época.
En 2010, volvió a escogir el negro para conseguir uno de sus looks más favorecedores que evocaba la moda de los años cincuenta, obra de Felipe Varela. Un diseño de manga francesa y cintura estrecha con un tejido brillante y una textura de estilo crochet.
Para la edición de 2011, Letizia apostó por los tonos tostados, con un romántico diseño de tul de Felipe Varela, decorado con bordados florales. Para acompañar el vestido, eligió unos salones acharolados de Magrit.
En la edición de los Premios Princesa de Asturias de 2012, Letizia se decantó por un conjunto de dos piezas de Felipe Varela. La parte superior era negra, con manga tres cuartos y decorada con rosas, mientras que la parte inferior era blanca de gasa, con movimiento. La princesa completó su elección con unos salones beige de tacón y una cartera negra.
En la edición de 2013, la princesa de Asturias lució un vestido verde, confeccionado en georgette de seda y bordado con cristales en tonos esmeralda y jade, con transparencias en el escote de inspiración años 40, falda de vuelo de Felipe Varela, que complementó con un clutch de charol y zapatos a tono.
Para su primera aparición como Reina en los Premios de 2014, eligió un vestido azul de silueta lápiz, sobre el que destacaba una malla azul zafiro confeccionada con cristales negros y mates, obra de Felipe Varela. Lo combinó con unos salones de Magrit y una cartera de mano de raso azul noche.
En la edición de 2015, el vestido de Felipe Varela destacaba por su original falda de volantes, con degradado en negro, gris y blanco, con la parte superior en negro más ceñida. Lució unos salones negros de Magrit, cartera de mano de Felipe Varela, pendientes de perlas blancas y brillantes de Ansorena y collar de perlas de las llamadas "joyas de pasar".
En 2016, lució un vestido de cóctel de Felipe Varela, con tirantes y falda evasé, combinando el tono nude con bordados de cristales negros de Swarovski. Para acompañarlo, eligió una cartera negra y sandalias beige de Magrit, y los pendientes de De Grisogono.
Para los Premios Princesa de Asturias 2017 la reina Letizia eligio un vestido de inspiración oriental confeccionado en georgette de seda blanco, con un bordado en hilo negro con flores, garzas y el símbolo de la longuevidad, de Felipe Varela. Como complementos, lució los pendientes de diamantes pavé negros De Grisogono, y una pulsera de Cartier realizada en oro blanco y diamantes, de las "joyas de pasar".
En los Premios Princesa de Asturias de 2018, la Reina volvía a confiar en su color favorito y Felipe Varela: vestido gris con fondo oscuro y un efecto metalizado, con brocados. Lo combinó con zapatos negros semitransparentes, cartera a juegoo y unos pendientes de las "joyas de pasar"
Para la edición de 2019, combinó un vestido en color rojo de Felipe Varela entallado en la cintura, de manga corta, falda plisada y detalles de pedrería. Además llevó sandalias a tono, un bolso de mano plateado y pendientes de rubíes y diamantes en forma de lágrima.
En la edición de 2020, marcada por la pandemia, la reina optó por reciclar un vestido azul marino de Delpozo que ya había lucido en otras ocasiones. Un diseño escote barco, manga francesa y silueta lápiz, con una gran flor sobre el hombro derecho como detalle distintivo. Fue el primer año en el que no lució un diseño de Felipe Varela.
La edición de 2021 estuvo marcada por un elegante vestido negro confeccionado a medida de The 2nd Skin Co. Destacaba por su silueta new look, con cintura marcada y falda de gran volumen, con lazos en la zona de las caderas. Lo combinó con un cinturón fino, salones de Manolo Blahnik y las pulseras gemelas de Cartier.
Tras dos ceremonias con mascarillas, la edición de 2022 destacó por su vestido midi de Carolina Herrera en blanco y negro, que destacaba por los motivos florales que decoraban la zona de los hombros y el escote. Completó el estilismo con zapatos negros de tacón bajo y pendientes de diamantes que había recibido como regalo del emir de Catar durante una visita a España.
En 2023, Letizia volvió a confiar en Carolina Herrera con un vestido negro entallado y de escote asimétrico, esta vez con una sola manga. Completó el look con unos zapatos destalonados de Aquazzura, con detalles transparentes y acabado joya, además de un bolso de mano negro.
Para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024, la reina volvió a optar por un vestido negro de la misma diseñadora del año anterior: Carolina Herrera. Se trata de un vestido de largo midi y silueta recta, escote asimétrico y hombro descubierto, con gran volante. Como complementos, eligió unos zapatos negros destalonados y los pendientes de diamantes negros de De Grisogono, los que más veces ha lucido en los Premios.
La reina Letizia en los premios Princesa de Asturias 2025, volvió a optar por un vestido negro de largo midi de Sybilla, que ya había lucido anteriormente, al que le dio un nouevo toque gracias a una capa de gasa de seda. La reina completó el conjunto con los pendientes de De Grisogono de 432 diamantes negros en forma de lágrima y dos diamantes blancos talla navette.