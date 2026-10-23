La gran evolución de los looks de la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias

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Para la edición de 2008, Letizia apostó por un vestido de encaje de guipur azul celeste, de Felipe Varela. Lo combinó con una cartera de mano a tono, decorada con una hebilla dorada, y zapatos con un detalle floral en el lateral. En cuanto a las joyas, llevó pendientes de Yanes en forma de flor y un collar de Tous en tonos blancos y grises.