La princesa Leonor alerta del "desencanto social" y el populismo: "Necesitamos confiar"

La princesa Leonor ha realizado su discurso de elogio a los Premiados de esta edición con los Premios por tercera vez consecutiva, y que ha querido empezar su intervención con un guiño al pasado, concretamente a 1981, el año en el que su padre, Felipe VI, pronunció su primer discurso. Ha querido citar a José Ortega Spottorno cuando habló de "esperanza" con unas palabras escritas por María Zambrano refiriéndose al Rey: "en él se enciende una luz en la que aletea una presencia donde se juntan lo joven y lo inédito, esperanza de una historia que se abre".

La princesa ha querido incidir en las preguntas de los jóvenes. "Cómo mantener el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo, de descreimiento y desigualdades, de conflictos, extremismos, populismos, guerras tecnológicas, híbridas, realidades líquidas, realpolitik, amenazas, incertidumbre, todo amplificado además en las redes…, los números macroeconómicos y el coste de la vida… Tiempos también, no lo olvidemos, de esfuerzo y de trabajo callado de muchos, de perseguir la autenticidad frente a lo virtual, de debatir sobre el valor de la imperfección humana frente a la pretendida perfección de la máquina", ha comentado.

Sobre cómo afronta su generación semejante complejidad, "lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa"… La princesa ha querido mostrarse sincera: "¿Cómo transmito aquí el sentido y la importancia que tiene observar con atención a nuestros premiados, por cuanto contribuyen a mantener nuestra capacidad de asombro, de curiosidad, y nuestra necesidad de confiar? Porque sí, necesitamos confiar".

¿Son estos tiempos más oscuros que otros anteriores? ¿Tiene sentido venir cada año a Oviedo para agradecer a estas mujeres y estos hombres que se sientan hoy aquí, en este escenario, que tengan una vida y una obra que nos ayuda a confiar?

Leonor ha elogiado en primer lugar a Timothy Garton Ash que "nos ayuda a comprender lo que sucede en Europa". "Sostiene Garton Ash que, pese a lo exhibido por determinados actores hegemónicos, la Unión Europea, junto al Reino Unido, tiene ahora la oportunidad de apuntalar los valores sobre los que se edificó. Y debe hacerlo, insiste, con la necesidad clara de reformar las prácticas actuales para reforzar la seguridad y la defensa, "europeizarla".

Después ha llegado el turno de estudios Ghibli, recordando cuando la reina Letizia las llevó a ver Ponyo en el acantilado, y que era la primera vez que la infanta Sofía iba al cine y lo que sintió al ver "la animación insuperable y sabia de ese estudio que, desde entonces, ha sido parte de nuestra educación. Porque el cine educa, claro, incluso cuando no se lo propone".

Sobre Julian Barnes, la princesa Leonor ha querido hablar de la despedida del autor, que se despide con un libro de memorias "que es prodigio y es tristeza, donde aborda con inteligencia y oficio su cáncer de sangre ¡y su vida entera! Con recuerdos imperfectos, amores frágiles, el tiempo que todo lo transforma y la muerte, que es inevitable", recordando que "ninguna IA podrá replicar la emoción que provoca su obra".

Posteriormente, ha llegado el turno de Leo Messi, del que ha destacado su trayectoria irrepetible que "convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego".

Sobre la Bóveda de las Semillas de Svalbard, ha destacado un proyecto que se basa en la cooperación y la confianza internacionales. "Aquí se guardan semillas duplicadas de los casi 200 bancos de genes de todo el mundo que pueden verse amenazados por guerras, inundaciones, incendios, determinadas decisiones políticas o falta de recursos, un proyecto científico útil y universal."

Sobre Christina Koch ha querido destacar que "se puede prosperar a solas y sin tener en cuenta a nadie". Una física e ingeniera que ha sido la primera en muchas hazañas. "Porque detrás de cada misión de la NASA, hay mucha preparación, trabajo, excelencia. Esfuerzo. Y que sea así tiene sentido: nos hace comprender que somos más pequeños de lo que pensamos y menos importantes de lo que creemos, pero siempre responsables de cada palabra y acción; responsables del modo en que cada día nos conducimos por la vida".

Sobre David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, ha destacado "que esta proeza científica que nos beneficia a todos se ha fundado, como tantas veces, en la colaboración y en el trabajo en equipo".

Sobre Patti Smith "he leído que es poeta que canta, música que chorrea poemas; que abruma por su rebeldía, desparpajo y valentía, que es libre, fuerte e independiente, que en sus poemas, en sus canciones, en su obra esgrime una libertad cruda y desafiante que no pide permiso". También ha querido recordar "las fotos que le hizo Mapplethorpe en el hotel Chelsea y al escuchar sus canciones he creído comprender el sentido que tiene reconocer la mirada inconformista de una artista integral cuya autenticidad y vida se refuerzan con la edad."

Y si hace dos años recordó a Serrat, en esta ocasión ha sido para Václav Havel, también premiado, que decía que "la esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certeza de que hay cosas que tienen sentido y que merece la pena defender pase lo que pase" para terminar con un verso de Paul Valéry que Miyazaki, uno de los fundadores de Ghibli, rescató en una de sus obras: "El viento se levanta…¡Hay que intentar vivir!".