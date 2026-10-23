Leonor y Sofía inauguran su agenda oficial juntas, por primera vez, en los Premios Princesa de Asturias
La jornada institucional de este viernes ha comenzado esta mañana en el Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista de Oviedo. La princesa Leonor y la infanta Sofía han presidido el encuentro con los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, que este año ha estrenado formato al quedar a cargo de las dos hermanas.
Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han iniciado sus compromisos con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2026
La princesa Leonor ha lucido un conjunto de tres piezas compuesto por americana cruzada, pantalón de tiro alto de pernera recta y chaleco de la firma Mirto en color rosa salmón.Por su parte, la infanta Sofía se ha decantado por un traje en color burdeos de Mango, con americana y pantalón de tiro alto y corte flare.
La infanta Sofía ha participado activamente por primera vez en estos Premios junto con la princesa Leonor. La infanta, que se encuentra estudiando en el Forward College de París, no se ha querido perder esta cita tan importante.
La princesa Leonor y la infanta Sofía han presidido por primera vez y sin la presencia de los Reyes, el encuentro con los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo
La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía departieron unos minutos con los premiados con el premio Fin de Grado de la Universidad de Oviedo.
Foto de familia durante la recepción de la princesa Leonor a los Premiados Princesa de Asturias 2026 celebrado en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.
En su primer acto en solitario en estos Premios, la princesa Leonor ha recibido a los Premiados 2026, a los que ha hecho entrega de una insignia.
La princesa Leonor, además de debutar por primera vez recibiendo a los Premiados, realizará por tercera vez esta tarde el discurso de elogio y convocará los próximos premios Princesa de Asturias
La princesa Leonor saludando a Patti Smit, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026
La princesa Leonor tras entregar a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias del Deporte su insignia, acompañado de su mujer Antonella.
Los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han recibido a los miembros del Patronato y Jurado de los Premios Princesa de Asturias.