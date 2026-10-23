Leonor y Sofía inauguran su agenda oficial juntas, por primera vez, en los Premios Princesa de Asturias

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La princesa Leonor ha lucido un conjunto de tres piezas compuesto por americana cruzada, pantalón de tiro alto de pernera recta y chaleco de la firma Mirto en color rosa salmón.Por su parte, la infanta Sofía se ha decantado por un traje en color burdeos de Mango, con americana y pantalón de tiro alto y corte flare.