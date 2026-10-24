Cercanía, 'selfies', baño de masas y resbalón de Letizia: la visita de los Reyes y sus hijas a Llanes

Don Felipe y doña Letizia, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, han protagonizado el último acto incluido en los Premios Princesa de Asturias 2026, con la entrega del Pueblo Ejemplar, que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, una de las más antiguas de Asturias.

Con un ligero retraso sobre el horario previsto, la Familia Real ha llegado a las inmediaciones de la playa del Sablón, donde fueron recibidos por las autoridades, entre ellas el alcalde, que le entregó a Felipe VI el bastón de mando. Los vecinos les esperaban con gran expectación. Después, acompañados de la banda de gaitas Llacín de Llanes, han continuado con su recorrido para dirigirse a la plaza de Cristo Rey donde han podido ver una representación folclórica con la tradicional danza asturiana el Pericote.

Felipe VI acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía

En un ambiente distendido que ha caracterizado todo el recorrido, no han parado de mostrar su cercanía haciéndose fotos, saludando, estrechando manos, dedicándoles gestos de cariño durante el recorrido y haciéndose selfies. Incluso la reina ha preguntado a los periodistas presentes cómo iba la cobertura del acto y si habían madrugado mucho.

A continuación, y tras descubrir una placa conmemorativa ante la fachada de la capilla de Santa Ana, patrona de los marineros de Llanes, se han dirigido al interior de la capilla, sede histórica de la Cofradía de Pescadores. A su salida, un grupo les ha ofrecido una danza marinera y les han explicado cómo confeccionan los trajes de aldeana y porruanu de Llanes.

Desde allí se han dirigido al Fuerte de la Moría para contemplar la elaboración artesanal de la semiconserva de anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, a cargo de algunos empleados de la empresa familiar Anchoas Ballota. Tras adentrarse en el puerto pesquero de Llanes y saludar a los miembros de las Cofradías de Pescadores de Asturias, armadores y patrones mayores de Gijón, Avilés, Bustio, Lastres, Luarca, Ribadesella y San Juan de la Arena han subido a bordo de la embarcación Nuevo Sandra María, donde les han explicado las formas tradicionales de pesca artesanal y de bajura. Cuando se disponían a bajar del barco, la reina ha sufrido un resbalón y se ha caído, afortunadamente sin consecuencias.

Después han accedido al puerto donde la princesa Leonor ha hecho entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, concretamente a Ángel Batalla, patrón mayor. El acto ha concluido con el discurso de la princesa Leonor.

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Para esta ocasión, la Familia Real ha optado por looks cómodos y relajados para poder recorrer la localidad de Llanes. Doña Letizia ha apostado por una gabardina azul marino, que ha combinado con un jersey blanco de estilo polo, pantalón vaquero con bajos deshilachados y botas marrones.

Por su parte, la princesa Leonor ha estrenado una parka encerada gris de Mango, confeccionada en algodón y de diseño oversize. La ha combinado con un jersey fino azul marino de cuello de pico, vaqueros y botas marrones tipo cowboy de LMDI que ya llevó el año pasado en Valdesoto.

La infanta Sofía ha escogido una chaqueta tipo bomber de ante de Massimo Dutti, que ha lucido bajo un jersey azul de punto fino, pantalones vaqueros y zapatillas blancas.