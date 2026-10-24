El aplomo de Leonor, el orgullo del Rey y los looks mejorables: las anécdotas de los Premios Princesa de Asturias

Un año más, la entrega de los Premios Princesa de Asturias nos ha dejado muchas anécdotas, gestos y curiosidades. Una edición donde la princesa Leonor, a punto de cumplir 21 años el próximo viernes 31 de octubre, ha ido cobrando más protagonismo en la que es una de sus grandes citas del año.

Acompañada de sus mejores apoyos, como son sus padres, la infanta Sofía, la reina Sofía y su abuela materna, Paloma Rocasolano, Leonor ha pasado de la timidez infantil al aplomo y la seguridad institucional, donde se desenvuelve con muchas tablas.

Más natural y dominando la escena

Desde que llegó al Teatro Campoamor de Oviedo, pudimos ver a una princesa Leonor muy sonriente, serena y con actitud relajada. Ayudó a la reina Sofía a subir las escaleras, buscó el apoyo de su hermana con la mirada y con gestos, abrazó a sus padres, compartió confidencias con su madre, saludó a su abuela Paloma, que les sonreía y miraba orgullosa desde el patio de butacas de un Teatro que congregó a 1.500 personas.

El discurso de Leonor

El discurso de la princesa Leonor, como el de Felipe VI, es uno de los más importantes del año, si no incluimos el de Navidad del monarca. El de 2026 ha vuelto a optar por mezclar anécdotas familiares, e incluso guiños al pasado, en el elogio a los Premiados. El primero, un guiño a Felipe VI, recordando la primera vez que un joven príncipe de Asturias pronunció su primer discurso con 13 años, la misma edad que Leonor. "Mi padre va hoy camino de los 60, pero aquella tarde tenía 13 añitos", lo que provocó que el Rey cerrase los ojos, asintiendo ante el evidente paso de los años mientras sonreía, lo que provocó la risa de los asistentes. Aunque no fue la única anécdota. También quiso contar su experiencia personal de niña cuando fue a ver una película de estudios Ghibli, concretamente Ponyo, y que también fue la primera vez que la infanta Sofía veía una película.

A partir de ahí, comenzó el elogio a los premiados donde pudimos ver a la princesa un poco más nerviosa, incluso incómoda debido al peso de la responsabilidad. Continúa siendo muy esclava del texto porque no quiere arriesgarse, como es comprensible a su edad, a improvisar. Se la vio muy concentrada, lo que le restaba expresividad, y con la sensación de que necesita mejorar su respiración a la hora de leer un discurso. Afortunadamente, es un aspecto que tiene solución, ya que la princesa tiene el mejor ejemplo de oradora en casa: su madre.

Su relación con la reina Sofía

Desde este verano, hemos podido observar una relación más cómplice y cercana entre la princesa Leonor y la reina Sofía, que ya se empezó a ver en el funeral de la princesa Irene de Grecia.

El mejor ejemplo es que, al concluir el acto, la reina Sofía bajó las escaleras del palco que ocupó en el Teatro Campoamor para darle un gran abrazo a su nieta, a lo que la princesa Leonor le indicó que se había puesto sus pendientes de rubíes y diamantes, uno de los más emblemáticos de doña Sofía y que, como han afirmado erróneamente en algunos medios, no son los rubíes de Niarchos, sino los que la reina Federica regaló a la reina Sofía en su boda, y que siempre suele llevar conjuntado con el parure que Niarchos le regaló en su boda. Por cierto, unos pendientes que la reina Sofía jamás ha prestado ni a sus hijas ni a la reina Letizia. Unos pendientes de reina, a futura reina.

Felipe VI habla como Rey y como padre

En su intervención, Felipe VI volvió a hablar como rey, pero también como un orgulloso padre dirigiendo unas palabras a su primogénita: "Es un orgullo -me permitirán confesarlo- ver cómo Leonor, la Princesa de Asturias, sigue dando pasos firmes como presidenta de Honor de la Fundación, mientras se forma y acumula experiencias valiosas en su aprendizaje vital".

Cuando el Rey se ha sentado, no ha podido evitar coger cariñosamente a su hija de la mano, en un gesto que revela la gran complicidad existente entre ambos.

Reverencias, Totoro y un inesperado concierto a capella

Unos Premios que nos dejaron varias anécdotas como la reverencia de Messi, que agradecido por el reconocimiento se llevó la mano al pecho emocionado mientras inclinaba la cabeza hacia los Reyes; que el emblema de Studio Ghibli, Totoro, acompañase en forma de peluche a su creador, Kenichi Yoda, a recoger el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. También el pequeño concierto improvisado de Patti Smith al cantar un fragmento a capella de una de sus canciones emblemáticas "Wing" o cuando la astronauta Christina Koch ha alzado su galardón hacia el cielo, en un claro guiño a su vida profesional. Y un año más volvió a llamar la atención que la única asturiana de la Familia Real, la reina Letizia, no cante el "Asturias patria querida".

El estilismo de este evento necesita mejorar

Tanto en el primer acto donde asumió por primera vez las audiencias con los premiados, previas a la ceremonia, como para la entrega de los Premios, ha habido un gesto de comunicación no verbal que no ha pasado inadvertido: el color del vestuario de la princesa Leonor para darle el protagonismo. Si la reina Letizia como la infanta Sofía vistieron de oscuro tanto por la mañana como por la tarde, para la princesa se optó por resaltar a quién es la protagonista de estos Premios, primero con un elegante traje de color salmón de Mirto y por la tarde con un vestido de color frambuesa de Hannibal Laguna.

Sobre el estilismo elegido, y a pesar de que el color frambuesa le favorecía muchísimo, el vestido no le hacía justicia. No hay que ser ni modista ni experta para ver que el vestido de Laguna no tenía el corte de los hombros en su sitio y le hacía unos pliegues extraños en la sisa y en la zona del pecho, que se marcaban más, si cabe, a la hora de aplaudir. Las telas, como este poliéster, que se arrugan de esta manera no dan sensación de elegancia. Tampoco el de la infanta Sofía, con un vestido poco favorecedor en azul marino ni la reina Letizia que, si bien quiso hacer un guiño a la sostenibilidad con un innovador de materiales reciclados en un acabado tipo seda, tenía poco empaque y parecía una simple licra. La más elegante, y siempre adecuada en su vestuario a sus 88 años fue la reina Sofía, con un diseño de Alejandro de Miguel, de dos piezas en tonos claros.