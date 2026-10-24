La aparatosa caída de la reina Letizia al salir de un barco pesquero en Llanes

La reina Letizia ha sufrido una aparatosa caída este sábado en el puerto de Llanes, durante la visita de la Familia Real a la localidad asturiana para la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. La monarca ha perdido el equilibrio cuando abandonaba un barco pesquero y ha terminado en el suelo, aunque se ha levantado enseguida y ha continuado con el recorrido.

El incidente se ha producido después de que los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, subieran a la embarcación Nuevo Sandra María, atracada en el puerto. El barco se movía debido al estado del mar, a pesar de estar atracado en el puerto.

Durante la visita, Ángel Batalla, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santa Ana y responsable de la embarcación, ha explicado a la Familia Real las características del trabajo pesquero y las técnicas tradicionales de pesca artesanal y de bajura.

El tropiezo se ha producido al regresar a tierra. Letizia ha caído al suelo tras perder el equilibrio al salir del pesquero, pero se ha incorporado rápidamente con una sonrisa, por lo que el incidente ha quedado en un susto y la visita ha seguido adelante.

Ojito a la mar. La reina Letizia se ha caído en su visita a la cubierta de uno de los barcos de la Cofradía. pic.twitter.com/YfjACyJPnz — Carlos Sobrín (@CGSobrin) October 24, 2026

La televisión pública asturiana (TPA) ha relatado lo ocurrido y ha señalado la dificultad de mantener el equilibrio en el puerto: "Es muy complicado mantener la estabilidad dentro del puerto".

La Familia Real visita Llanes por el Pueblo Ejemplar

La caída ha sido la anécdota de una jornada en la que los Reyes y sus hijas se han desplazado a Llanes para participar en los actos vinculados al Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, concedido a la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

La visita ha permitido a la Familia Real acercarse a la actividad del sector pesquero local. Los monarcas y sus hijas han recorrido el puerto, han saludado a representantes de distintas cofradías asturianas y han conocido el funcionamiento de la lonja durante varias subastas de pescado.

A lo largo del recorrido, Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía también han saludado a los vecinos que se han acercado para verles, estrecharles la mano y hacerse fotografías con ellos. La jornada en Llanes se ha celebrado después de la asistencia de la Familia Real a la gala de los Premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor de Oviedo.