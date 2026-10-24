La inédita entrevista de Guillermo en la BBC: de su "obsesión" por un reality a su pasión por Batman

En un movimiento inédito para la realeza británica, el príncipe Guillermo sorprendió al público y a los espectadores al convertirse en el primer miembro de la Familia Real en activo en sentarse en el icónico sofá rojo del programa de entrevistas The Graham Norton Show de la BBC, aunque en su momento otras dos royals como Sara Ferguson o Lady Glenconner ya habían pasado antes por el famoso sofá.

La visita especial, que no se había anunciado al público, tuvo lugar para promocionar los avances y la próxima edición de su iniciativa medioambiental, los Premios Earthshot, y donde, además, el príncipe habló de cine, fútbol y de su programa favorito de la tele.

El príncipe de Gales compartió sofá con Cate Blanchett, Hannah Waddingham y el conservacionista Robert Irwin. La cantante Jorja Smith también actuó en directo antes de unirse al resto de invitados. Los tres tienen vínculos con la iniciativa de Guillermo: Blanchett forma parte del consejo del premio, Waddingham presentó la gala de 2023 e Irwin es embajador global.

Aunque el tono general fue festivo y relajado, la presencia de Guillermo sirvió para dar visibilidad global a los finalistas del premio Earthshot, que otorga un millón de libras a soluciones innovadoras contra el cambio climático y cuya gala se celebrará en Bombay el próximo mes de noviembre. Guillermo explicó que, tras años de oír hablar del medio ambiente solo en clave negativa, quiso crear algo más esperanzador.

Las mejores anécdotas y confesiones del príncipe

Guillermo durante su entrevista en The Graham Norton Show

Guillermo confesó que tanto él como sus hijos mayores, los príncipes Charlotte y Louis, están "obsesionados" con la versión británica del reality Celebrity Traitors. Bromeó relatando que, tras ver el primer episodio, coincidió con el actor y concursante Ross Kemp e intentó "tocarle disimuladamente para ver su reacción. ¡Resultó que se sobresaltaba con muchísima facilidad!", contó entre risas al público.

Hablando sobre cómo desconecta de sus responsabilidades reales, reveló su profunda afición por la música y el cine. Se declaró admirador de las películas de acción y del director Christopher Nolan, admitiendo que le fascina la trilogía de El caballero oscuro (The Dark Knight) por su enfoque psicológico y profundo.

Además de declarar su apoyo al Aston Villa de fútbol, recordó que de niño se imaginaba de mayor como policía o como DJ, aunque reconoció entre risas que "no era nada bueno en ello".

Guillermo también se metió de lleno en la dinámica del programa. Demostrando su faceta más distendida, ayudó a juzgar a los espectadores que subieron al escenario a contar sus anécdotas más divertidas y vergonzosas.