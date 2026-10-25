Sale a la luz la dura carta de Meghan Markle a su padre al saber que tenía fotos de abusos a menores

Meghan Markle rompió la relación con su padre, Thomas Markle, a través de una carta, por las graves acusaciones por posesión de fotos y vídeos con abusos sexuales a menores, en un caso que se está investigando por parte de las autoridades internacionales.

Meghan envió dicha carta, cuyo contenido se desconocía hasta hoy, en diciembre de 2025, cuando Thomas Markle estaba ingresado en un hospital de Filipinas. Los principales medios del Reino Unido, entre ellos The Sun, revelan que, para garantizar que su respuesta llegara a su padre, la duquesa gestionó la entrega de la carta a través de la dirección del hospital filipino en el que estaba ingresado. Además, solicitó a dicha dirección del centro que filmase la recepción de la carta y que firmase un recibo mientras aceptaba la carta.

The Sun señala que, presuntamente, Meghan acusó a su padre de abusar sexualmente de menores, y afirmó que las autoridades estaban al corriente de su comportamiento. En la misma misiva, le notificó que jamás volvería a tener contacto con él, además de comunicarle que nunca le dejaría conocer a sus nietos, Archie y Lilibet, y de recomendarle que buscase ayuda profesional urgente.

Según se supo este viernes, Meghan Markle conocía la investigación abierta a su padre desde 2018, y en enero de 2019 la Policía Metropolitana de Londres y la Oficina de Protección Especializada de la Realeza tuvieron conocimiento a través de una carta que hicieron llegar a Meghan.

A través de un comunicado, el pasado viernes, la duquesa expresaba: "Estoy profundamente consternada. Mis pensamientos están con cualquier niño que haya podido sufrir daños. A pesar de la distorsión de ciertas publicaciones mediáticas a lo largo de los años, cualquier distanciamiento con mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedeció a una sola razón: protegerlos. Yo confié en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias".

La relación padre e hija se deterioró en 2018 cuando, días antes de la boda de su hija con el príncipe Harry, pactó unas fotos con unos paparazzi a cambio de dinero. Finalmente, canceló su asistencia al enlace aduciendo problemas cardíacos. Desde entonces, no mantienen ningún tipo de relación.

Fue Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, quien le denunció tras descubrir unas cajas y dispositivos electrónicos con "cientos, si no miles" de imágenes y vídeos "repugnantes" de abuso a menores supuestamente pertenecientes a su padre y decidió entregarlas a la policía de Filipinas. "Lo siento muchísimo, Meghan. Ahora sé que he estado protegiendo a la persona equivocada durante los últimos nueve años. Tras ver lo que he visto, creo que el hombre al que he estado defendiendo y cuidando es un monstruo". Asimismo, comentó en The Sun: "No volveré a hablar con mi padre jamás, a menos que me llamen a declarar en su contra".

Por su parte, el padre de Meghan, que se encuentra ingresado en un centro médico de Florida, ha negado categóricamente las acusaciones calificándolas de "mentiras perversas".