Tragedia en la familia real de Mónaco: investigan la extraña muerte del primo del príncipe Alberto a los 29 años

La familia real de Mónaco atraviesa un profundo momento de luto tras confirmarse la repentina muerte de Antoine de Massy, primo menor del príncipe Alberto II y nieto de la princesa Antonieta, quien ha fallecido a los 29 años de edad. A través de un comunicado oficial emitido este lunes, los príncipes Alberto y Charlène han manifestado su profunda tristeza por esta dolorosa pérdida para la dinastía Grimaldi.

El trágico suceso se descubrió la noche del pasado domingo, cuando el cuerpo sin vida del joven fue hallado en una zona ajardinada situada en el bulevar de Larvotto, justo detrás del edificio cultural Villa Sauber. La voz de alarma la dio un familiar tras notar su ausencia en un almuerzo programado para ese mismo día, lo que llevó a alertar a las autoridades de la Seguridad Pública del Principado.

Ante el hallazgo, la Fiscalía General de Mónaco abrió de inmediato una investigación con el fin de determinar las causas del deceso. En el marco de las primeras pesquisas, el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del área permitió identificar a un individuo que transitaba cerca del lugar donde apareció el cadáver. Esta pista motivó a las fuerzas de seguridad a modificar el marco procesal para proceder al arresto e interrogatorio de esta persona bajo custodia policial, aunque por el momento las autoridades no han determinado si tiene implicación directa en el fallecimiento o si su testimonio servirá para reconstruir lo sucedido.

Más allá de su vínculo con la casa principesca, Antoine de Massy destacó por su estrecha relación con el tenis, disciplina que comenzó a practicar a los tres años impulsado por su padre, Christian de Massy. Durante su juventud, llegó a trasladarse a Florida para compaginar su formación académica con un entrenamiento de alto rendimiento, con la aspiración de representar a Mónaco en unos Juegos Olímpicos.