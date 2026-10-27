El Rey se reencuentra con Carmen Iglesias, la profesora de Historia que marcó su juventud: "Me ha tocado la lotería"

El rey Felipe VI protagonizó este lunes un emotivo reencuentro con Carmen Iglesias durante la apertura del curso académico de las Reales Academias, celebrada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

La historiadora, que saludó al monarca con una amplia sonrisa y muestras de afecto, es mucho más que la directora de la Real Academia de la Historia: fue una de las personas que contribuyeron a su formación intelectual cuando todavía era príncipe.

La relación entre ambos se remonta a hace cerca de cuatro décadas, cuando Iglesias comenzó a impartir clases particulares de Historia y pensamiento político al entonces heredero al trono. Durante años, la historiadora acompañó su aprendizaje y le ayudó a profundizar en las ideas y los acontecimientos que han marcado la evolución de las sociedades. Una labor que dio lugar a un vínculo personal que ha perdurado hasta hoy.

El pasado marzo, Iglesias recordó en una entrevista con Mara Torres en el programa El Faro, de la cadena SER, cómo fueron aquellos primeros encuentros con el futuro Rey. "Él era un chico muy jovencito, muy tímido. Al segundo o tercer día ya nos compenetramos", explicó.

La profesora relató que Felipe llegaba a sus clases después de haber recibido formación universitaria sobre pensadores como Thomas Hobbes y John Locke. Aunque consideraba que las explicaciones que había recibido eran buenas, ella ampliaba los contenidos para profundizar en aquellas cuestiones. En una de esas sesiones, el entonces príncipe encontró la clave para comprender lo que estaban estudiando.

"De repente, lo veo moviéndose en la mesa y dijo: '¡Ah! Claro, ahora lo entiendo'", recordó Iglesias. La reacción del joven Felipe la emocionó y le hizo pensar que había encontrado a un alumno especialmente interesado en ampliar sus conocimientos. "Me ha tocado la lotería con una persona que está pendiente y que disfruta al saber más", contó.

Una profesora que siguió acompañando a Felipe VI

El interés del entonces príncipe por aprender no terminó con sus estudios universitarios. Según relató la propia Iglesias en la entrevista, Felipe quiso mantener las clases una vez finalizada su carrera, convencido de que aquellas conversaciones seguían ofreciéndole una oportunidad para aprender.

"Cuando ya acabó la carrera, vino de Canadá o de donde fuera, dijo: 'Vamos a seguir porque esto es muy bonito y muy divertido y nunca se acaba'", recordó la historiadora. Ella aceptó la propuesta, aunque sus compromisos profesionales le impedían atender la petición del monarca de reunirse todos los jueves.

Aquellas sesiones no se limitaban a repasar acontecimientos históricos. La especialidad de Iglesias, centrada en la historia del pensamiento político, permitía abordar las ideas que han dado forma a las instituciones, los conceptos de libertad y los grandes cambios sociales. Su manera de enseñar partía de la reflexión y del análisis, con el objetivo de que el alumno pudiera desarrollar su propio criterio.

Esa etapa contribuyó a preparar intelectualmente a Felipe VI para las responsabilidades que asumiría como jefe del Estado. El afecto entre ambos ha quedado patente en sus posteriores encuentros institucionales, como el celebrado en julio de 2025 durante una audiencia con miembros de la Real Academia de la Historia y el de este lunes, en el que volvieron a saludarse con evidente cercanía.

Carmen Iglesias, una vida dedicada a la Historia

Nacida en Madrid el 16 de marzo de 1942, Carmen Iglesias Cano desarrolló una extensa trayectoria académica vinculada al estudio de la Historia y las ideas políticas. Se doctoró en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y centró buena parte de su trabajo en el pensamiento político europeo, especialmente en la Ilustración del siglo XVIII.

En 1984 obtuvo la cátedra de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas de la Universidad Complutense. Posteriormente, ocupó una cátedra en la Universidad Rey Juan Carlos y publicó numerosos trabajos sobre la historia de España y la evolución del pensamiento político europeo.

Su trayectoria también está ligada a las principales instituciones culturales del país. En 1989 ingresó en la Real Academia de la Historia y, en 2000, pasó a formar parte de la Real Academia Española, donde ocupó el sillón correspondiente a la letra E.

Uno de los hitos de su carrera llegó en diciembre de 2014, cuando fue elegida directora de la Real Academia de la Historia. Se convirtió así en la primera mujer en ocupar este cargo desde la fundación de la institución en 1736.

Además, dirigió el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y fue consejera nata del Consejo de Estado entre 1996 y 2004. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y el título de condesa de Gisbert, concedido en 2014 por el rey Juan Carlos.

Su papel en la formación del Rey constituye una de las facetas más conocidas de su trayectoria, pero no la única. Como investigadora, docente y responsable de la Real Academia de la Historia, Iglesias ha dedicado su carrera al estudio y la difusión del conocimiento histórico.