Felipe VI cancela su agenda para hoy y mañana para seguir de cerca la tragedia ferroviaria de Urda

La agenda institucional de Felipe VI ha quedado suspendida con motivo del trágico accidente ferroviario que ha ocurrido en la localidad toledana de Urda, tras chocar el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 a las 8:54 horas de este miércoles.

Tras las declaraciones que ha efectuado en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I de Bétera (Valencia) en el que se encontraba esta mañana, se ha decidido cancelar su agenda oficial para seguir de cerca la evolución del accidente ferroviario. "Estoy pendiente de retornar para poder seguir la emergencia y conocer más detalles de lo que ha ocurrido". Además, ha enviado palabras de ánimo y apoyo a todos los servicios de emergencia que trabajan en la zona. En los próximos días la Casa Real comunicará si continúan las modificaciones debido al accidente.

El Rey, desde la Base Militar "Jaime I" de Bétera (Valencia), ha trasladado sus condolencias y todo su cariño a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), así como su apoyo a los afectados por esta terrible tragedia. También ha enviado un mensaje… pic.twitter.com/RHNs6Dis6W — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

Ante la magnitud de lo ocurrido, la actividad del Rey se ha suspendido. El propio Felipe VI aseguró que volverá al Palacio de La Zarzuela "lo más rápido posible", y así ha sido puesto que el monarca ha aterrizado en Madrid poco antes de las 14:00.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, envió también "palabras de ánimo, de apoyo y reconocimiento a todos los servicios de emergencia que están atendiendo la situación, que entiendo hay de todos los organismos y procedencias, incluso de Fuerzas Armadas, de la UME".

El Rey tenía previsto presidir esta tarde, en el Auditorio Nacional de Música, el concierto interpretado por la London Philharmonic Orchestra, para conmemorar el 150º aniversario del nacimiento de Pau Casals. Asimismo, se ha suspendido la agenda para mañana, donde tenía previsto clausurar el World Infrastructure Forum en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos.

Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

Esta mañana, el Palacio de La Zarzuela informó a través de sus redes sociales del mensaje de los Reyes. "Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", han expresado. "Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias", han añadido.