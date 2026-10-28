La reina Sofía viaja por sorpresa a Armenia en una visita fuera de la agenda real

La reina Sofía se encuentra en Armenia donde realizará una visita de tres días, de la que se ha tenido conocimiento gracias a canales oficiales del país ya que no figuraba en la agenda institucional publicada por la Casa del Rey.

Se trata de una visita de carácter privado, al margen de la actividad oficial, en la que la reina Sofía participará en la ceremonia de entrega del Premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano. Se trata de un premio impulsado por el Programa del Golfo Árabe para el Desarrollo (AGFUND) que reconoce proyectos innovadores destinados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, y que está dotado con un millón de dólares, repartidos en cuatro categorías.

La reina Sofía ya participó en noviembre de 2025 en la entrega de este premio, cuya ceremonia se celebró en el Hotel Palace de Madrid y que además apareció en la agenda oficial de la Casa del Rey.

La reina Sofía con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan

Dentro de la agenda de este viaje está previsto que acuda a encuentros y actividades destinados a estrechar las relaciones culturales entre Armenia y España, así como visitas a enclaves históricos y culturales del país, según ha informado la radio pública armenia.

A su llegada a Armenia, ha sido recibida con honores por el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, quien en sus redes sociales ha compartido un vídeo del encuentro entre ambos, donde ha expresado su satisfacción por recibir a la reina Sofía, destacando también la importancia de continuar desarrollando las relaciones entre Armenia y España.

Será el próximo viernes 30 de octubre cuando retome su agenda en España con un viaje a Tenerife, donde asistirá al concierto "Invertimos en Fesbal" que se celebrará en el Espacio Cultural CajaCanarias, a favor de los Bancos de Alimentos de Tenerife y Gran Canaria, una de las causas a las que la reina Sofía dedica parte de su actividad pública.