Las casas reales de todo el mundo envían su pésame a Felipe VI por los 68 muertos en Urda

El trágico accidente de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo), que ha dejado, hasta el momento, 68 muertos y decenas de heridos, ha ocasionado que lleguen mensajes de condolencias y de ánimo desde todo el mundo. Al igual que sucedió con el accidente de Adamuz, han sido varias las casas reales que se han querido solidarizar con nuestro país, y han enviado sus mensajes a Felipe VI.

Uno de los primeros ha sido el rey Haakon de Noruega, que ha trasladado sus condolencias con un telegrama a Felipe VI para expresar su "profunda tristeza" por la noticia del accidente.

Mensaje de condolencia de Haakon de Noruega

"En nombre del pueblo noruego y en el mío propio, deseo expresarle mis más sinceras condolencias a usted y al pueblo español". El mensaje concluye con una petición: "Le ruego que transmita mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por este trágico suceso". Se trata del primer mensaje de condolencia que manda el rey Haakon VIII desde su proclamación.

Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia también han mandado un telegrama a Felipe VI.

Mensaje de condolencia de Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia

"La Reina y yo deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas humanas tras el accidente del tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo de España. Nuestros pensamientos están también con los heridos".

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos han querido incluir un mensaje en español.

"Nuestros pensamientos están con los afectados por la catástrofe del tren en Urda, España. Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias. Nos unimos a su dolor y al de todas las personas heridas o preocupadas por el destino de sus seres queridos".

El gran duque Guillermo de Luxemburgo también ha trasladado sus condolencias con un mensaje a Felipe VI, donde ha expresado su tristeza por la tragedia.

"Con gran tristeza he recibido la noticia de la catástrofe ferroviaria ocurrida cerca de Toledo. Mis pensamientos acompañan también a los equipos de rescate y al personal movilizado en el terreno para socorrer a las víctimas. Le ruego acepte, Majestad, la expresión de nuestra más entera solidaridad con el pueblo español ante esta prueba", ha expresado.

También ha recibido dos telegramas de la Familia Real de Catar. Uno del emir, Tamin bin Hamad Al Thani, y otro de su hermano, el viceemir Abdullah bin Hamad Al Thani, en los que expresan sus condolencias a Felipe VI por las víctimas del accidente y transmiten sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.