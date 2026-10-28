Nuevas hipótesis sobre la muerte del joven Antoine de Massy, familia de Alberto de Mónaco

El Principado de Mónaco se encuentra conmocionado tras el hallazgo sin vida de Antoine de Massy, de 29 años, sobrino segundo del príncipe Alberto II y nieto de la princesa Antonieta. Su cuerpo fue descubierto el pasado domingo en un parque en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Por el momento, las autoridades han detenido e interrogado a un hombre que estuvo con él.

De acuerdo con lo publicado por el diario local Monaco Matin, la familia advirtió la ausencia de De Massy el domingo al mediodía, cuando se ausentó de un almuerzo familiar. Fue entonces cuando se dio aviso a la Seguridad Pública de Mónaco para activar su búsqueda.

Detenido un ucraniano

El operativo dio resultados rápidamente en una zona ajardinada situada junto al bulevar de Larvotto y en las inmediaciones de la Villa Sauber, uno de los centros culturales más emblemáticos de la zona. La agencia AFP detalló que el último registro con vida del primo del príncipe Alberto lo mostraba saliendo de un club nocturno en la madrugada, con un paso algo tambaleante.

Durante la jornada del lunes, la policía monegasca delimitó un perímetro de seguridad en el parque donde se produjo el hallazgo y, horas más tarde, procedió a la detención de un ciudadano ucraniano.

Las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaron que esta persona había estado junto a De Massy, por lo que fue interrogada por la Seguridad Pública. Desde la Fiscalía de Mónaco señalaron que el rol de este individuo todavía no se encuentra esclarecido.

Actualmente se evalúan todas las líneas de investigación, lo que abarca desde una caída accidental o la participación de un tercero, hasta la presunta omisión de socorro a una persona en situación de vulnerabilidad. Las autoridades han aclarado que el hecho de interrogar al ciudadano ucraniano no constituye una prueba definitiva de culpabilidad. Se baraja la posibilidad de que sea únicamente un testigo.

Los interrogantes

Algunos medios locales han comenzado a especular sobre un posible vínculo con los hechos ocurridos durante el verano, cuando se produjo un atentado con explosivos contra el magnate empresarial ucraniano Vadym Yermolaiev, que además dejó heridos a un menor y a una mujer que lo acompañaban.

Semanas después de dicho ataque, una mujer señalada como sospechosa de intentar asesinar al empresario fue hallada sin vida en Ucrania con impactos de bala en el cráneo, de acuerdo con información difundida por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Un oficial de la inteligencia militar ucraniana reconoció haber ultimado a la sospechosa, identificada como Anastasiia Berezovska.

Yermolaiev había sido sancionado por Ucrania en 2023 debido a conexiones con Rusia, aunque él mismo indicó que había renunciado a su nacionalidad ucraniana cerca de una década atrás.

Alejado de los focos

Mónaco, reconocido internacionalmente como un enclave de lujo frecuentado por celebridades y millonarios, y escenario del Gran Premio de Fórmula 1, era el hogar de De Massy, que, a pesar de estar relacionado con la familia real monegasca, se mantenía alejado de los focos. Era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, nieto de la princesa Antonieta —hermana mayor del príncipe Rainiero III— y sobrino segundo del príncipe Alberto II.

Según el periódico Bild, no hacía demasiada vida social. Aunque mantenía un perfil bajo en comparación con otros integrantes de su familia, solía asistir a compromisos oficiales, tales como el Te Deum de la Fiesta Nacional de Mónaco o las exequias de su abuela, la princesa Antoinette, celebradas en marzo de 2011.

Disfrutaba practicando tenis, como gran parte de la familia ligada al Principado. Según relató en una entrevista concedida a Vogue Italia en 2012, su padre le entregó su primera raqueta cuando apenas tenía tres años. A los once años, se trasladó a Estados Unidos, a la reconocida academia de tenis Nick Bollettieri, situada en Florida. Su gran aspiración fue convertirse en tenista profesional, competir en los Juegos Olímpicos de 2016 o posicionarse entre los mejores del circuito mundial, manifestando en su momento que ubicarse entre los veinte primeros también le parecería un logro destacable.

Sin embargo, sus metas profesionales tomaron otro rumbo y se adentró en el ámbito empresarial. Recientemente, había participado en la cofundación de Instant Tech, una compañía orientada a conectar comercios y clientes locales para la gestión instantánea de reservas y pagos.