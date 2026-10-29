Don Felipe y doña Letizia, visiblemente afectados en su visita a los heridos en el Hospital de Toledo

Don Felipe y doña Letizia se han trasladado hasta el Hospital Universitario de Toledo para conocer el estado y la evolución de las personas ingresadas. Este hospital, que se estableció como uno de los centros de referencia para los heridos graves, cuenta con 38 pacientes atendidos de los cuales 15 se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (uci). El resto de los heridos ingresados se encuentran en los hospitales de Alcázar de San Juan y Ciudad Real.

Los Reyes llegaron al hospital pasadas las 15:30 de la tarde, con media hora de retraso sobre el horario previsto, ya que no han querido interferir en el cambio de turno de los sanitarios.

Visiblemente afectados, han sido recibidos en la puerta del hospital que ellos mismos inauguraron hace 6 años por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Durante su visita, los Reyes han saludado a los sanitarios que esperaban su llegada. Después han accedido al interior donde han querido conocer el estado de los heridos, saludar y dar consuelo a los hospitalizados, arropar a los familiares en estos momentos de dolor y reconocer el trabajo que están realizando los servicios de emergencia y los voluntarios que se han volcado en el accidente.

Tanto Felipe VI como doña Letizia, que vestía completamente de negro y se ha mostrado cabizbaja en todo momento, estaban emocionados.

Este desplazamiento se produce después de que la Casa Real decidiese cancelar los compromisos oficiales previstos para estos días para dar prioridad a las víctimas de la tragedia. Desde que se conoció la gravedad del accidente, los Reyes han expresado públicamente su consternación por lo ocurrido y su solidaridad con las familias de los fallecidos y los heridos. "Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", compartieron en un comunicado.