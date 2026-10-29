Felipe VI y Letizia visitarán a los heridos en Toledo y cancelan su agenda por la tragedia ferroviaria

Don Felipe y doña Letizia se desplazarán este jueves hasta las dependencias del Hospital Universitario de Toledo para interesarse personalmente por el estado de los heridos en el accidente ferroviario de Urda, según ha comunicado la Casa Real. Mediante este desplazamiento, la Corona traslada su respaldo institucional y su solidaridad a las familias y a las víctimas en unas horas marcadas por la consternación tras el siniestro en las vías, con la intención de acompañar a familiares y víctimas.

Con motivo del suceso, Zarzuela ha cancelado la agenda de los Reyes para mañana viernes, 30 de octubre. Los Reyes tenían que acudir a la presentación de la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española. Asimismo, también se cancela la presencia de la reina Sofía en Tenerife a favor del Banco de Alimentos. La decisión de la Casa Real busca despejar los actos públicos de la Corona para priorizar el acompañamiento a los afectados por la tragedia.

Una visita que recuerda a la que realizaron en Adamuz, y que, en esta ocasión, se trata del segundo accidente de tren en nueve meses y en la misma vía, con explicaciones poco convincentes por parte del Gobierno, y, además, en campaña preelectoral. En aquella ocasión, los fallecidos querían saludar a los Reyes, pero se negaron a recibir a los políticos que les acompañaban.

Según la información facilitada por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, se mantiene el recuento de 53 personas ingresadas en la red de centros hospitalarios de la región, 15 de las cuales permanecen bajo observación en las unidades de cuidados intensivos (uci). La colisión entre una unidad de AVE y otra de la operadora privada Iryo obligó a coordinar de inmediato el traslado masivo de heridos hacia diversos puntos asistenciales autonómicos.

En la distribución de las atenciones médicas, el Hospital Universitario de Toledo atiende a 41 de los heridos, mientras que en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan permanecen 36 pacientes y en el hospital de Ciudad Real otros 15. Además, la red regional registra 13 personas ingresadas en Manzanares, cuatro en Valdepeñas y una más en Albacete, dentro de un amplio operativo asistencial desplegado por los servicios sanitarios manchegos.

El rey Felipe VI conoció el alcance del siniestro mientras participaba en Bétera –Valencia– en el ejercicio militar GRIFO 2026, desarrollado por el Regimiento de Defensa NBQ Valencia n.º 1 en la Base Militar Jaime I. El jefe del Estado transmitió de inmediato el pésame, apoyo y cariño de la Casa Real en un momento que definió como "tan duro y tan difícil", subrayando: "Lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos. Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias". Asimismo, Felipe VI contactó con el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, antes de acortar su actividad militar para regresar con urgencia a Madrid.