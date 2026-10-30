La infanta Elena aclara que viajaba a Albacete durante la colisión: "Estoy muy consternada"

La infanta Elena ha querido despejar cualquier duda sobre su situación personal y mostrar su hondo pesar tras el grave siniestro ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo. Tras desatarse diversas especulaciones sobre si viajaba en alguno de los dos convoyes siniestrados —un AVE y un tren de la compañía Iryo que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla—, fuentes de su entorno puntualizaron que la hermana del monarca no se encontraba en el lugar del impacto, aunque la noticia la sorprendió en pleno trayecto hacia tierras manchegas por compromisos profesionales.

Este jueves, al incorporarse con normalidad a su puesto en la Fundación Mapfre, ubicada en el paseo de Recoletos de Madrid, doña Elena se detuvo ante los medios de comunicación para trasladar un mensaje de aliento. Visiblemente conmovida y sin poder reprimir la emoción, compareció ante los micrófonos de Europa Press para detallar lo sucedido y dedicar unas palabras de pésame: "Solo quiero decir que estoy muy consternada", afirmó con la voz entrecortada por el impacto de una catástrofe que ya arroja un balance de al menos 69 fallecidos y decenas de heridos.

La infanta aclaró que su desplazamiento en tren tenía un destino muy diferente al de la línea andaluza afectada. "Yo iba a Albacete. O sea que no iba en el mismo tren. Teníamos un acto de Fundación Mapfre que, por cierto, se canceló inmediatamente", relató ante los reporteros. La comitiva conoció el alcance del choque cuando todavía se encontraba en ruta: "Lo supimos en el tren hacia Albacete", señaló, admitiendo que se le encogió el corazón al percatarse de la gravedad de lo ocurrido.

Pese a la tensión del momento, la infanta no dudó en centrar toda la atención en los afectados y en los profesionales volcados en las labores de auxilio sobre el terreno. "Solo quiero tener el cariño para toda la gente que ha perdido a sus seres queridos y estar ahí", subrayó emocionada, elogiando a los servicios de emergencia y "a todos los agentes de seguridad y a todo el mundo" por su incansable labor de rescate en unas circunstancias de enorme complejidad técnica y humana.

Antes de iniciar su jornada laboral, doña Elena reiteró que el sentimiento de tristeza es compartido de manera unánime en el seno de la Corona: "Estoy bastante consternada. Toda la familia. Muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo", concluyó compungida. De este modo, la infanta transmitió el respaldo y la cercanía hacia los allegados de los fallecidos y los heridos que continúan recuperándose en los centros hospitalarios tras uno de los sucesos ferroviarios más trágicos de las últimas décadas en España.