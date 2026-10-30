Sonia de Noruega visita el Museo Picasso de Málaga en su primer viaje oficial tras la muerte de Harald V

La reina Sonia de Noruega se ha trasladado hasta Málaga para inaugurar una exposición de Edvard Munch en el Museo Picasso de Málaga. Con esta inauguración, la reina Sonia ha iniciado su nueva agenda internacional tras el fallecimiento de su marido, el rey Harald V.

Además, ha aprovechado su discurso para mostrar su solidaridad con el trágico accidente ferroviario de Urda, tal y como hizo su hijo, el rey Haakon VIII, mediante un mensaje a Felipe VI: "Permítanme, en primer lugar, decir que me entristeció profundamente enterarme del terrible accidente de tren ocurrido ayer cerca de Toledo. Mis pensamientos están con quienes han perdido a sus seres queridos, con sus familias y amigos, y con todos los afectados por este trágico suceso". A continuación, mandó su más sentido pésame: "Quisiera expresar mis más sentidas condolencias y mi más profundo pésame a todos los que están de duelo en este momento tan difícil".

En su intervención, la reina tuvo en cuenta sus raíces y su infancia, así como la huella que tanto Picasso como Munch dejaron en su vida: "En Noruega aprendemos sobre Munch desde una edad temprana, y su arte ha sido un compañero constante a lo largo de toda mi vida, tanto en lo personal como en mi condición oficial. Así, mientras que Munch ha sido una presencia constante, Picasso se ha abierto paso de vez en cuando en mi hogar y, tal vez, incluso en mi propia obra". Durante su intervención, también confesó que, cuando era adolescente, le "fascinaba" la forma que tenía el artista malagueño de representar los rostros humanos. "Cuando era pequeña, en casa, pintaba e imitaba la forma que tenía de mostrar la figura humana, con sus ángulos, sus posturas extrañas, los rasgos faciales fragmentados y los colores audaces, porque seguro que había visto alguno de sus retratos de Dora Maar". Asimismo, subrayó que, de Picasso a Munch y de Noruega a España, el arte demuestra que "las conversaciones más profundas no entienden de fronteras ni de generaciones".

La reina Sonia durante su visita a la exposición de Munch en el Museo Picasso

La reina Sonia confesó que, a sus 89 años, sigue trabajando como ceramista y "con frecuencia" utiliza lo que llama "bandejas Picasso, grandes y ovaladas", que decora "a su manera". Para finalizar, la reina expresó su confianza en que esta muestra, que reúne un centenar de obras entre pinturas y grabados de ambos artistas, "inspire y conmueva a los visitantes" y que "ayude a comprender mejor nuestras culturas".

A consecuencia de los tres días de luto oficial establecidos en España, se canceló la cena de gala que estaba prevista en un hotel cercano al Museo Picasso.