Un tribunal de Oslo retira la prisión preventiva a Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega

El sistema judicial noruego ha vivido un nuevo giro en uno de los procesos penales más comprometedores para la monarquía del país nórdico.

El Juzgado de Distrito de Oslo ha resuelto levantar la prisión preventiva que pesaba sobre Marius Borg Høiby, el primogénito de la reina Mette-Marit. Pese a que el magistrado ha considerado oportuno revocar la medida cautelar, Borg continuará sometido al confinamiento en su domicilio debido a que el Ministerio Público ha recurrido de inmediato la resolución ante una instancia superior y, por tanto, no se trata de una resolución definitiva.

El abogado de Marius, Alexander Greaker, declaró a los medios que "en nuestra opinión, no hay fundamento para que continúe detenido", reconociendo que "la carga de esta situación en la vida de Marius es mucho mayor de lo que ha trascendido". Asimismo, aunque Marius ha afirmado repetidamente que no existe peligro de que vuelva a delinquir o consuma drogas, la fiscal Oda Karterud sostiene todo lo contrario: que todavía hay riesgo de reincidencia, así como riesgo de recaída, por lo que considera necesario que continúe bajo vigilancia. Por ello, ha formalizado una apelación con solicitud de suspensión inmediata antes de que se celebre la vista de apelación –fijada para el próximo 9 de febrero–, rechazando el criterio de los jueces que dieron por válidos los alegatos de los letrados defensores. El 9 de febrero, sus abogados aportarán nuevos testimonios para intentar esclarecer lo sucedido en los anteriores meses, algo que podría ser clave para el proceso judicial del caso.

En estos 16 meses, Marius Borg no ha infringido ninguna de las condiciones que se le impusieron para que estuviera en Skaugum ni el servicio penitenciario ha enviado ningún informe de infracción a la policía.

Marius Borg portando el féretro de Harald V

Høiby se encontraba bajo custodia desde febrero, si bien el pasado verano se le concedió el beneficio de sustituir el presidio tradicional por un régimen de arresto domiciliario controlado mediante un dispositivo de tobillera telemática. Durante estos meses, el acusado ha permanecido recluido en una vivienda ubicada dentro de la finca de Skaugum –la residencia oficial de los herederos al trono–, perímetro que únicamente se le permitió abandonar en contadas ocasiones y bajo estrictas autorizaciones oficiales, como para despedirse del rey Harald V o la asistencia al funeral del difunto monarca noruego.

El joven, de 29 años y sin funciones institucionales dentro de la Casa Real, arrastra un gravísimo historial penal. El pasado mes de junio fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de 34 de los 39 cargos imputados por la Justicia. La sentencia incluyó dos delitos de agresión sexual calificados de violación, continuados episodios de maltrato físico y psicológico hacia una expareja, amenazas coercitivas, quebrantamiento reiterado de órdenes de alejamiento, posesión ilícita de estupefacientes y faltas graves contra la seguridad vial.

El dictamen judicial fijó asimismo la obligación de abonar una indemnización de 640.000 coronas –unos 58.000 euros al cambio actual– destinada a reparar el daño causado a cuatro de las víctimas reconocidas en el procedimiento. El caso ha reabierto el debate público en torno al principio de igualdad ante la ley y los privilegios indirectos en el ámbito nobiliario, en un proceso donde el reo, que ha reconocido adicciones severas a diversas sustancias, se enfrenta a una ratificación de su condena en los tribunales ordinarios.