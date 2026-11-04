Así será el funeral por las víctimas del accidente de tren de Urda: en Toledo y con la presencia de los Reyes

Don Felipe y doña Letizia presidirán la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se celebrará a las 19:00 horas el próximo jueves 12 de noviembre en la Catedral de Toledo.

Tal y como anunció la Archidiócesis de Toledo, su intención era organizar un funeral en la Catedral Primada para reunir a todas las personas que quieran sumarse a este acto de oración y recuerdo por todos los fallecidos en la tragedia y reconfortar a sus seres queridos. Un funeral al que también acudirá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La presencia de los Reyes es un nuevo gesto de cercanía y apoyo a los familiares de los fallecidos, tal y como quisieron hacer en los funerales en Valencia por las víctimas de la dana o por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Se trata de la segunda visita que realizan los Reyes a Toledo tras el accidente. Fue el pasado 29 de octubre cuando visitaron el Hospital Universitario de Toledo, donde conocieron la situación de los heridos, así como para hablar con heridos y familiares, y mostrando públicamente su mensaje de solidaridad y apoyo a las familias, así como su agradecimiento al trabajo que realizaron las personas que ayudaron y a los equipos de emergencia.

El funeral será presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que estará acompañado del obispo auxiliar, Francisco César García Magán. Asimismo, también estarán presentes el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, así como los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como otros obispos de España. Asimismo, Cerro Chaves ha invitado a toda la Diócesis de Toledo, sus sacerdotes y quien se quiera unir, para pedir por las víctimas del accidente y rezar por sus familiares, "a quienes seguimos llevando en el corazón".

Se trata del segundo funeral que se celebra en Toledo, ya que el pasado sábado 31 de octubre tuvo lugar en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda una primera misa funeral presidida por el arzobispo de Toledo, y a la que acudieron vecinos, familiares de las víctimas y representantes institucionales, como los alcaldes de Urda y Los Yébenes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez o la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, entre otros y que previsiblemente, también estarán presentes el próximo día 12.

Desde que ocurrió la tragedia, la Iglesia ha estado pendiente de la atención de los heridos y familiares, poniendo a su disposición sacerdotes para la atención espiritual e incluso de ayuda tras la colisión, con la Casa de Ejercicios del Arzobispado de Toledo, como espacio de acogida y apoyo, sirviendo comidas, o la atención psicológica a través de profesionales de Cáritas.