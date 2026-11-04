Letizia deslumbra como anfitriona de la Cumbre Iberoamericana con un aplaudido vestido de Delpozo

Don Felipe y doña Letizia han presidido la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real de Madrid, la primera que se celebra en España desde el inicio del reinado de Felipe VI, y que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de 10 países para poner en común ideas que abarcan cinco iniciativas sobre protección civil, movilidad académica, inteligencia artificial, cuidados y cooperación.

Tras la foto de familia inicial, el acto ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), al inicio del Acto de Inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. ➡️https://t.co/TD8KlaK1O8 pic.twitter.com/nZ9kt8xFHg — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 4, 2026

A continuación, ha actuado la Orquesta Iberoamericana de Jóvenes bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Las presentadoras han sido las actrices Aitana Sánchez-Gijón y Juana Acosta. También ha tenido lugar la actuación de Miguel Poveda con la bailaora Eva la Yerbabuena, y Jorge Drexler con Carminho, y la actuación final a cargo de Rozalén y Lila Downs.

Para este evento, la reina Letizia ha vuelto a apostar por un elegante vestido azul noche de Delpozo, que, en aquel momento, tenía a Josep Font como director creativo. Se trata de un modelo con escote Bardot, manga francesa, cintura marcada con pinzas, falda tubo en largo midi y con un adorno de flor en el hombro derecho que estrenó en diciembre de 2017 con motivo de los Premios As del deporte y que ha llevado en varias ocasiones, como en el viaje a Francia en 2018 o en los Premios Princesa de Asturias 2020. Como complementos ha elegido unos zapatos azul marino tipo slingback y una cartera a juego de la firma valenciana Magrit.

Don Felipe y doña Letizia en el Teatro Real

Como joyas, ha lucido una pulsera de zafiros y diamantes que estrenó en 2019, y unos pendientes que el entonces príncipe Felipe regaló a doña Letizia con motivo del nacimiento de la princesa Leonor, con un aro en oro blanco y diamantes del que cuelga una gran aguamarina en forma de lágrima y que fueron adquiridos en la madrileña joyería Aldao, y que durante años se atribuyeron erróneamente a la firma italiana Bvlgari.

Una vez celebrado el acto en el Teatro Real, los Reyes se han trasladado al Palacio Real de Madrid donde tendrá lugar una cena en honor a los países invitados.