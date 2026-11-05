La llamativa bienvenida de la Reina como anfitriona: "Utilizo un femenino plural acogedor"

La XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolla en Madrid, y que reúne a 22 países de Europa y América Latina, tiene a don Felipe y doña Letizia como anfitriones.

Mientras Felipe VI acudía a la Sesión Plenaria de la Cumbre en la Galería de las Colecciones Reales, la Reina ejercía como anfitriona con una agenda paralela destinada a las primeras damas de los mandatarios y otros acompañantes, en el que es su debut en un acto de estas características.

Una agenda que ha comenzado a las 10:30 de la mañana en el Palacio Real de El Pardo, con una serie de compromisos relacionados con dos ejes de trabajo que la Reina tiene siempre en su agenda de trabajo: la trata de personas con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad.

En primer lugar, habrá una mesa redonda sobre la trata de personas en la que participarán la fiscal especializada en este delito en Paraguay, Teresa Martínez; la directora de APRAMP (la asociación especializada en erradicar la trata y en la atención integral a las víctimas en España), Rocío Mora, y la directora de la Fundación Munasim Kullakita de Bolivia, Janet Rodríguez, y que estará moderada por el periodista Carlos Franganillo. En segundo lugar, se pondrá en valor la cultura como herramienta de inclusión de personas con discapacidad, con dos representaciones que llevarán a cabo compañías de artes escénicas que ya han desarrollado proyectos culturales en países iberoamericanos. Tras esta representación, actuarán seis bailarines de la compañía Fritsch Company que interpretarán el espectáculo de danza de psicoballet.

La Reina con la primera dama de Ecuador, Ángela Lavinia Valbonesi

Para esta ocasión, doña Letizia ha optado por un look working girl recuperando de su armario un traje pantalón de pierna ancha y recta, combinado con una americana de color azul pastel de Hugo Boss, que estrenó durante el 40º aniversario de la jura de bandera de la promoción del Rey en la Academia General Militar de Zaragoza el 4 de mayo de 2024. Lo ha combinado con una blusa de gasa negra con una lazada. Como calzado ha elegido los Mary Jane de Sézane, concretamente el modelo Paula, que la Reina tiene en varios colores.

La Reina ha comenzado su intervención dando la bienvenida en femenino. "Bienvenidas a este lugar. Utilizo un femenino plural acogedor en el que está incluido todo el mundo y por supuesto, también el primer caballero de Costa Rica y el esposo del canciller venezolano". La Reina ha señalado que la elección de los temas no era casual. Por un lado, la trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que "degrada" y "vulnera" la dignidad humana; por otro, la cultura inclusiva, "que es la transformación de esa mirada hacia el mundo de la discapacidad y la diversidad funcional y de cómo el arte sana".