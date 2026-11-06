Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle por tenencia de pornografía infantil

Las autoridades policiales de Estados Unidos han arrestado este viernes a Thomas Markle en el estado de Florida, bajo la acusación de presunta posesión de pornografía infantil. La operación, desarrollada a primera hora de la mañana por miembros de las fuerzas de seguridad federales, tuvo lugar en el complejo residencial de la tercera edad Maravida, donde residía el progenitor de la duquesa de Sussex. La intervención ha provocado una inmediata conmoción internacional debido a los vínculos directos del arrestado con la Corona británica.

Según han confirmado fuentes policiales a la cadena de televisión Fox News, el despliegue responde a una investigación sobre explotación de menores que se venía desarrollando desde hace meses. Las pesquisas de los agentes federales culminaron tras localizar abundante material pornográfico en el que aparecían menores de edad en dos inmuebles directamente relacionados con el sospechoso, situados en México y Filipinas.

Las autoridades tratan ahora de determinar si el detenido formaba parte de alguna red de distribución de estos contenidos delictivos a través de internet.

El operativo de captura se llevó a cabo ante la presencia de fotoperiodistas del diario británico The Sun, quienes pudieron constatar de primera mano cómo los funcionarios de las fuerzas del orden procedían a la intervención. Los agentes federales sacaron al anciano del complejo asistencial esposado en su silla de ruedas para conducirlo directamente a comisaría, donde permanece bajo custodia a la espera de pasar a disposición del juez federal de guardia para la formulación formal de las acusaciones penales.

Este caso judicial supone un nuevo y demoledor golpe reputacional en torno a la figura del padre de Meghan Markle, quien ya protagonizó numerosos desencuentros con su hija antes y después de su enlace con el príncipe. La relación entre ambos está rota desde hace años y el distanciamiento ha sido absoluto en el ámbito privado. Ahora, el caso queda en manos de los tribunales de Florida, que deberán dictaminar las medidas cautelares y evaluar el estado de salud de Markle frente a acusaciones de extrema gravedad que acarrean severas penas de prisión en la legislación norteamericana.

La denuncia de su hijo Thomas Jr. y la fractura familiar

La gravedad del caso ha trascendido a nivel internacional tras publicarse que la denuncia inicial proviene de su propio hijo, Thomas Jr., de 60 años. Según detallan los reportes periodísticos basados en la información expuesta por The Sun, Thomas Jr. afirmó haber hallado cientos, e incluso miles, de imágenes de contenido explícito e ilegal guardadas en cajas y dispositivos electrónicos dentro de la vivienda que su progenitor ocupaba en la ciudad de Cebú, en Filipinas. Tras el presunto hallazgo, acudió a las autoridades policiales locales e hizo llegar una declaración jurada al FBI de Estados Unidos, organismo que confirmó la recepción del documento para evaluar la apertura formal de sus propias diligencias.

El propio Thomas Jr., quien durante años ejerció como cuidador de su padre tras los graves problemas de salud sufridos por este, expresó públicamente su absoluto rechazo. Declaró sentirse horrorizado y traicionado, argumentando que no le quedaba otra alternativa legal y moral que denunciar los hechos, y añadió que no volverá a tener contacto con su progenitor a menos que sea citado para testificar en su contra ante un tribunal.

Por otro lado, la vertiente familiar ha saltado en mil pedazos tras la firme reacción de Samantha Markle, hija de Thomas y hermana por parte de padre de Meghan. En declaraciones recogidas por el Daily Mail, Samantha ha desmentido categóricamente la veracidad de las acusaciones, tildándolas de invención malintencionada y acusando directamente a su hermano de actuar motivado por el despecho y el afán de lucro. Samantha sostiene que su hermano ha dependido económicamente de su padre durante largo tiempo y que, al cortársele la ayuda financiera, procedió a orquestar esta versión con la intención de venderla a los medios de comunicación.

Asimismo, su defensa subraya la falta de pruebas periciales concluyentes e insiste en que las computadoras en cuestión estuvieron fuera del control directo de su padre durante más de dos años mientras este se encontraba ingresado en centros de rehabilitación y salud, periodo en el que terceras personas pudieron haber tenido acceso a los dispositivos.