60 años de la polémica boda de Beatriz de Holanda: hizo huelga de hambre para casarse con Claus, de pasado nazi

Beatriz Guillermina Armgard de Orange-Nassau, primogénita de la entonces princesa Juliana y del príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, nació en el palacio de Soestdijk de Baarm de La Haya, el 31 de enero de 1938.

Beatriz con su madre la reina Juliana

Tras pasar la II Guerra Mundial en el exilio en Londres y Canadá, regresó a Holanda en 1945, donde terminó sus estudios secundarios. En septiembre de 1948 se convirtió en heredera, cuando su madre fue investida reina. Estudió la carrera llamada de Estudios Libres, que incluía Derecho, Economía, Historia y Sociología en la Universidad de Leiden, además de realizar cursos específicos en instituciones europeas e internacionales. Cuando alcanzó la mayoría de edad, en enero de 1956, ingresó en el Consejo de Estado y, como heredera de la Corona, comenzó a recibir un sueldo del Tesoro Público.

En 1964, Beatriz viajó a Alemania para asistir a la boda de la princesa Tatiana de Sayn-Wittgenstein-Berleburg con el príncipe Mauricio de Hesse y Saboya. En una de las celebraciones previas al enlace, Beatriz conoció al diplomático alemán, Claus von Amsberg, un noble alemán, de carácter reservado que tras realizar la carrera militar y estudiar derecho, trabajó en las embajadas de República Dominicana, donde aprendió a hablar español, y en la de Costa de Marfil.

El flechazo fue instantáneo y su relación avanzó rápidamente, aunque con una gran controversia. Como muchos jóvenes de su generación, Claus había sido inscrito en las Juventudes Hitlerianas durante su adolescencia y posteriormente había servido en el ejército alemán durante la guerra, lo que provocó un fuerte rechazo social en un país que había sufrido la ocupación nazi que provocó el exilio de la Familia Real.

Beatriz con Claus von Amsberg el día de su compromiso

Las protestas se multiplicaron por toda Holanda cuando la relación se hizo oficial. Además del rechazo familiar, el noviazgo provocó el rechazo del pueblo holandés que manifestó su oposición a la relación. Beatriz, mujer de carácter y decidida a casarse con el hombre que quería, hizo tres días de huelga de hambre. Finalmente, Claus von Ambsberg se nacionalizó holandés en diciembre de 1965 en virtud de un decreto del Gobierno y la reina Juliana y el príncipe Bernardo aceptaron, mientras que el Parlamento convirtió a Claus en ciudadano holandés y aprobó dicha unión, que necesitaba para poder casarse y conservar sus derechos sucesorios.

La fecha de la boda se fijó para el 10 de marzo de 1966, y fue considerada como una de las más controvertidas de la realeza europea del siglo XX. Aquel día, los holandeses se echaron a la calle. La policía tomó la ciudad tratando de proteger la boda y a los novios, con más de 5.000 agentes ante el temor de disturbios. Las fachadas de algunos edificios de Ámsterdam amanecieron con pintadas de cruces gamadas en color naranja y con carteles de "¡Quiero que me devuelvan mi bicicleta!" recordando la ocupación del país y cuando los nazis confiscaron las bicicletas de los holandeses.

A pesar del clima de tensión, la pareja llegó en una carroza al Ayuntamiento de Ámsterdam, donde tuvo lugar la ceremonia civil oficiada por el alcalde, Gijsbert van Hall. Después se trasladaron hasta la iglesia de Westerkerk donde tuvo lugar la ceremonia religiosa.

Un vestido diseñado por la novia con un homenaje a las mujeres de su familia

La novia vestía un traje diseñado por Caroline Berge-Farwick de seda y satén duquesa con cola de cinco metros de largo en cuyo diseño participó Beatriz, que quiso rendir un homenaje a las mujeres de su familia incluyendo bajo la sobrefalda del vestido, un bordado con un patrón de arcos y flores de lis idéntico al de la tiara que eligió, la tiara Württemberg.

Se trata de una pieza formada por diamantes, 35 perlas redondas engastadas y 11 en forma de lágrima, con diseño de volutas, que fue un regalo de Guillermo I de Wurtemberg a su hija Sofía cuando esta se casó con Guillermo III de los Países Bajos, ambos bisabuelos de Beatriz. Además, fue la tiara que escogió la reina Guillermina para su coronación en 1890. Junto al escote, llevaba prendido un broche de diamantes que perteneció también a Sofía de los Países Bajos.

Como ramo de novia eligió lirios amazónicos y del valle, que simbolizan el compromiso eterno, y que el novio llevó también en la solapa.

De princesa de Orange a reina de los Países Bajos, con Claus a su lado

Tras la abdicación de la reina Juliana, Beatriz de Orange-Nassau se convirtió en reina el 30 de abril de 1980, cuando fue proclamada en una asamblea conjunta de ambas cámaras de los Estados Generales (parlamento holandés), cuando contaba 42 años.

Beatriz el día de su proclamación como reina de los Países Bajos junto al príncipe Claus

En esos momentos, la figura de Claus ya era ampliamente valorada por la sociedad neerlandesa, cambiando la percepción pública que se tenía de él cuando se casó con Beatriz, llegando a convertirse en uno de los miembros más queridos y respetados de la Familia Real. Fue una persona discreta e inteligente, que se comprometió con la cooperación internacional y el desarrollo, además de ser miembro del consejo del Banco de Holanda y presidente de la Fundación Rey Guillermo.

En sus más de 35 años de matrimonio, la pareja real tuvo tres hijos: Guillermo Alejandro, actual rey de Países Bajos, Friso y Constantino.

A partir de 1982, comenzó a sufrir depresiones, llegando incluso a ser internado. Años después le diagnosticaron Parkinson, del que nunca hubo un comunicado oficial de la Casa Real holandesa. Claus falleció en 2002, a consecuencia de una pulmonía complicada con el Parkinson. Fue sepultado en el mausoleo de los Orange en la Catedral de Delft.

Beatriz y Claus con sus hijos, Guillermo Alejandro, Friso y Constantin

Pero el gran golpe de la vida de Beatriz llegaría cuando su hijo Friso sufrió un grave accidente mientras esquiaba en la estación austriaca de Lech y quedó sepultado por un alud, lo que le provocó daños cerebrales graves. Tras un año en coma, Friso falleció el 12 de agosto de 2013. El rey Harald de Noruega, padrino de Friso, fue el único representante de la realeza europea presente en el funeral.

La abdicación de Beatriz en favor de su hijo Guillermo Alejandro en 2013

La reina Beatriz abdicó a favor de Guillermo Alejandro el 30 de abril de 2013. Tras la abdicación, recuperó sus títulos como princesa de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau y princesa de Lippe-Biesterfeld. El mismo día, en su despedida tras 33 años de reinado dejó clara la importancia que tuvo Claus en su vida al afirmar ante su pueblo: "La elección de mi esposo fue mi mejor decisión".