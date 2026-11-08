El emotivo tributo de Kate Middleton a la princesa Diana en el Día del Recuerdo

El segundo domingo de noviembre es una fecha muy señalada para el pueblo británico y en muchos países de la Commonwealth. Se celebra el "Día del Recuerdo" o "Remembrance Day" en el que los británicos, para expresar la gratitud por su servicio, rinden homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a los civiles que han perdido la vida en acto de servicio en distintos conflictos bélicos.

Se trata de uno de los actos más señalados del año para la familia real británica. El primero es el tradicional concierto que organiza la Real Legión Británica (RBL) y se celebra en el Royal Albert Hall de Londres, y al que acuden los reyes Carlos III y Camila, los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo, la princesa real Ana y su marido el almirante Tim Laurence y los duques de Gloucester.

The King has led the Nation in Remembrance at The Cenotaph. In commemoration of all those who have died in World Wars and other conflicts, The Royal Family stood united with others in thousands of similar ceremonies across the UK and worldwide to hold two minutes of silence at… pic.twitter.com/SzC1QZ3FFw — The Royal Family (@RoyalFamily) November 8, 2026

El segundo acto, y el más importante, es la ofrenda floral que el rey Carlos III realiza con una corona de amapolas en el Cenotafio de Whitehall de Londres, el monumento a los caídos, donde se guardan varios minutos de silencio. Todos los miembros de la familia real británica, que representan a la Corona, van vestidos de riguroso negro o de su correspondiente graduación militar de gala. Una ceremonia a la que también acuden el primer ministro y otras autoridades políticas y militares.

Para esta ocasión, Kate Middleton ha lucido un abrigo de Catherine Walker y sombrero de Jane Taylor. Aunque ha destacado por hacer un homenaje a la princesa Diana luciendo unos pendientes que la difunta princesa recibió como regalo de bodas. Se trata de los pendientes de diseño clásico conocidos como Collingwood Pearl, con un diamante del que cuelga una perla que tiene forma de lágrima, y que la princesa Diana lució en momentos importantes de su vida. También ha lucido un broche del HMS Glasgow, creado por la joyería James Porter & Son, que está inspirado en el cardo, uno de los símbolos de Escocia, y que la princesa recibió antes de la ceremonia oficial de bautizo del buque.

Asimismo, ha lucido un broche con tres amapolas que representan a Maurice, Lionel y Francis, los tres hermanos de la bisabuela de Kate que murieron durante la Primera Guerra Mundial.

¿Por qué los británicos lucen una amapola el 'Día del Recuerdo'?

Si algo simboliza el Día del Recuerdo para los británicos es la amapola roja. Todo se remonta a un poema de guerra escrito por el teniente coronel médico John McCrae, que perteneció al Cuerpo Expedicionario Canadiense en mayo de 1915, llamado "In Flanders Fields" que, tras acudir al funeral de uno de sus compañeros muerto tras una sangrienta batalla en los campos de Flandes durante la Primera Guerra Mundial, escribió:

"En los campos de Flandes crecen las amapolas. Fila tras fila, entre las cruces que marcan nuestras tumbas... Si faltáis a la fe de nosotros los muertos, jamás descansaremos, aunque florezcan en los campos de Flandes, las amapolas".

Dicho poema, que se publicó en la revista británica Punch en diciembre de 1915, se hizo muy popular, convirtiéndose en un emblema de sacrificio y esperanza. Tanto, que el rey Jorge V, abuelo de Isabel II y bisabuelo de Carlos III, eligió conmemorar el 'Día del Recuerdo' el 11 de noviembre de 1919, un año después del día en el que finalizó la Primera Guerra Mundial. En 1921, la Royal British Legion, una organización benéfica que apoya a los militares veteranos y a sus familias, fabricó nueve millones de amapolas para venderlas con el fin de recaudar fondos. Tal fue el éxito, que se empezó a repetir anualmente hasta convertirse en una tradición y una forma de honrar a aquellos que dieron la vida por el Reino Unido. Con el paso del tiempo, se aprovecha este día para recordar a las víctimas de otros conflictos bélicos posteriores a la Gran Guerra.

Durante los días previos a este segundo domingo de noviembre, son muchos los que lucen en su solapa el 'Poppy Appeal' con el que se siguen recaudando fondos para atender a los veteranos que lo necesitan.