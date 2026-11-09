La escapada de Victoria Federica a Lima para ver a Roca Rey confirma el fin de su amistad con Tana Rivera

Expectación, empujones y hasta la aparatosa caída de un reportero. La llegada de Victoria de Marichalar a Madrid este domingo, 8 de noviembre, no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación. La hija de la infanta Elena ha desembarcado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras completar un periplo por Perú y México para apoyar sobre el albero al matador peruano Andrés Roca Rey.

Victoria Federica no ha hecho el viaje de vuelta en solitario. A su lado caminaba su fiel amiga, la influencer María García de Jaime, quien también ha formado parte de la comitiva que ha cruzado el Atlántico para arropar al diestro. A pesar del tumulto a las puertas de la terminal y del susto por el tropiezo del periodista —que generó una visible preocupación entre las jóvenes—, ambas mantuvieron la templanza. Fieles a su habitual discreción frente a los micrófonos, declinaron entrar en detalles sobre los entresijos de la escapada. Tan solo María García de Jaime se limitó a matizar amablemente que se ha tratado de "un viaje entre amigos".

Sin embargo, tras esa aparente normalidad se esconde un contexto sentimental y mediático de lo más convulso: la reciente ruptura entre Roca Rey y Tana Rivera, quienes mantenían un noviazgo desde la pasada primavera.

La ruta por Lima y México

El periplo latinoamericano arrancó en Lima, la tierra natal de Andrés Roca Rey, coincidiendo con la prestigiosa Feria del Señor de los Milagros en la plaza de Acho. El torero vivió dos tardes clave en su calendario taurino, sintiendo el calor de los suyos y de su público. "Es un gusto estar en mi tierra, con la plaza llena de gente en todas las corridas", declaraba el propio diestro en palabras a OneToro TV.

Allí, Victoria Federica y María García de Jaime no solo siguieron con atención el desempeño de su amigo en la plaza, sino que se integraron plenamente en su entorno más íntimo. De hecho, en imágenes difundidas en redes sociales se pudo ver a las jóvenes compartiendo momentos distendidos con la familia del torero, incluida su madre, Mercedes Valdez.

Tras cumplir con los compromisos limeños, la expedición voló hacia México. En tierras aztecas, el matador tiene previstas varias corridas a finales del mes de noviembre en plazas como Monterrey, Aguascalientes, León y Apizaco. Entre entrenamiento y preparación, el grupo aprovechó para hacer turismo, disfrutar de la gastronomía local y visitar templos icónicos como la Basílica de la Virgen de Guadalupe. En una estampa compartida por el propio Roca Rey en sus redes, el diestro posaba sonriente junto a Victoria de Marichalar, María García de Jaime y Tomás Páramo, evidenciando la solidez de su grupo de confianza.

La presencia de Victoria Federica junto a Roca Rey en estos momentos de tormenta mediática ha reavivado viejas especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, fuentes cercanas aclaran que el viaje estaba agendado desde hacía más de tres meses, mucho antes de que estallara la crisis entre el matador y la hija de Eugenia Martínez de Irujo.

Entre Victoria de Marichalar y Andrés Roca Rey existe una estrecha amistad desde hace años. No es la primera vez que la nieta de los reyes eméritos viaja a Perú para verle torear en su tierra, algo que ya hacía cuando el diestro mantenía otras relaciones sentimentales.

Por su parte, según ha podido confirmar ABC, Tana Rivera también tenía previsto volar a Perú e incorporarse a esta misma expedición colectiva junto al resto de amigos. La escapada no se concibió como un viaje a solas entre Victoria y el matador, sino como una travesía de grupo en la que estaba incluida la nieta de la duquesa de Alba. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas dinamitaron los planes. Tana decidió cancelar su desplazamiento tras la grave crisis de pareja, dejando libre su sitio en la expedición por razones de fuerza mayor sentimental, y no porque Victoria haya ocupado su lugar.

La ruptura en Valencia y la delicada postura de Tana Rivera

La crisis definitiva entre Tana y Roca Rey saltó por los aires el pasado 9 de octubre en Valencia, según adelantó la revista ¡Hola!. Aquel día, el matador toreaba en un mano a mano con Morante de la Puebla y Tana acudió a la capital del Turia para apoyarle.Una fuerte discusión entre ambos marcó el principio del fin de su noviazgo.

Mientras Roca Rey se refugiaba en sus compromisos profesionales y en sus amigos en Latinoamérica, Tana Rivera optó por cruzar también el océano, pero con un rumbo y una compañía muy distintos. Acompañada por su madre, Eugenia Martínez de Irujo, la joven voló a Acapulco —México— para poner distancia y desconectar en un momento especialmente doloroso.

Aunque su padre, Francisco Rivera, reconoció públicamente que no podía decir que su hija estuviese "feliz" —si bien puntualizó que entre la expareja sigue existiendo mucho cariño—,la joven no lo estaría pasando bien. Fuentes de su entorno señalan que a Tana le estaría costando comprender la estrecha cercanía y el vuelco incondicional que Victoria Federica ha mostrado hacia Roca Rey tras la ruptura. Aunque no ha existido un enfrentamiento público ni una discusión explícita entre las dos amigas, la situación ha generado una innegable tirantez en su relación, dado que Victoria también formaba parte de su círculo íntimo desde hacía años e incluso asistió a su puesta de largo.

La fractura del grupo de amigos ha tenido también su reflejo digital. En pleno viaje ha trascendido que Tomás Páramo ha dejado de seguir en redes sociales a Tana Rivera, rompiendo el vínculo virtual con la que hasta hace poco era una persona muy cercana al matrimonio. Interrogada a su llegada a Barajas sobre este contundente gesto de su marido, María García de Jaime prefirió mantener el silencio y esquivar las preguntas.

Curiosamente, aunque Tomás Páramo formó parte activa de la estancia en México junto a su mujer y Victoria Federica, el creador de contenido no se dejó ver junto a ellas a su llegada a la capital española.

Por el momento, Andrés Roca Rey continuará con sus compromisos al otro lado del charco, mientras que en España la llegada de Victoria Federica reabre las incógnitas sobre cómo quedará recompuesto este mediático grupo de amigos tras el convulso otoño taurino.