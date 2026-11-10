Meghan Markle reaparece junto al príncipe Enrique en Bruselas tras la detención de su padre por pornografía infantil

Los duques de Sussex han reaparecido públicamente este martes en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en el que ha sido el primer acto oficial de Meghan Markle tras la detención en Florida de su padre, Thomas Markle, por parte del FBI, tras localizar material de abuso infantil en propiedades vinculadas a él.

La llegada de los duques de Sussex a la capital europea ha generado una extraordinaria atención mediática. El matrimonio tenía programado intervenir como ponentes principales en una cumbre sobre la protección de los menores en el entorno digital, una causa con la que la pareja ha colaborado activamente a través de su fundación Archewell.

Los duques de Sussex a su llegada al Parlamento Europeo

Se trata del proyecto The Lost Screen Memorial, donde rinden homenaje a los niños víctimas de los peligros online y con el que se pretende hacer un llamamiento a la acción global coordinada para que los espacios digitales sean un lugar seguro. Un día muy importante tanto para los duques de Sussex como para las familias de las víctimas, que ha quedado en un segundo plano por la reciente detención de Thomas Markle.

Tras conocerse la acusación judicial a finales de la semana pasada, fuentes cercanas a la duquesa transmitieron su profunda conmoción y reafirmaron que su distanciamiento de Thomas Markle se debió precisamente al intento de proteger a sus hijos, Archie y Lilibet.

Aunque en un principio Meghan iba a ser la encargada de tomar la palabra, el diario británico The Telegraph informaba de que habría un cambio de planes. Finalmente, tomará la palabra el príncipe Harry mientras que su esposa le acompañará, pero no hablará. Tras el discurso del príncipe Harry, la pareja recorrerá el Lost Screen Memorial, el monumento conmemorativo que muestra 50 teléfonos, cada uno con una pantalla de bloqueo con la imagen de un menor fallecido tras haber estado expuesto a las redes sociales.

Los duques de Sussex a su llegada al Parlamento Europeo

Según afirmó una fuente cercana a los duques de Sussex al citado medio británico: "simplemente no está lo suficientemente fuerte emocionalmente como para hablar en público en este momento". The Telegraph añadía que se espera "que sus palabras se entiendan en el contexto de la detención de su suegro, a quien nunca ha conocido". Cabe recordar que, aunque se alegó que Thomas Markle no asistía a la boda de su hija por problemas de salud, unos días antes de la celebración se conoció la noticia de que el padre de la novia había intentado lucrarse vendiendo imágenes exclusivas de la ceremonia a los paparazis.

Thomas Markle fue detenido el pasado viernes 10 de noviembre por el FBI en la residencia de ancianos en la que vive actualmente, en Florida, bajo cargos de posesión de pornografía infantil. También se descubrió que almacenaba material pornográfico en dos almacenes que alquilaba en Los Ángeles (California). Tras ser detenido y comparecer ante un tribunal, Markle fue puesto en libertad bajo fianza con un dispositivo de control electrónico, cuya cantidad se desconoce. De momento, un juez federal ha ordenado que se realice una evaluación psiquiátrica para determinar si Thomas Markle es "mentalmente apto" para responder a los cargos a los que se enfrenta.