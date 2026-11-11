Así será la histórica consagración de Haakon VIII y Mette-Marit: una tradición milenaria, llena de simbolismo

La Casa Real de Noruega ha confirmado oficialmente que la consagración eclesiástica del rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit se celebrará el domingo 22 de agosto de 2027 en la Catedral de Nidaros, en Trondheim.

Se trata de una de las ceremonias más solemnes del reinado, que llega tras unos meses muy intensos. Después de la muerte del rey Harald V, Haakon VIII juró ante el Storting (Parlamento) respetar la Constitución, y más tarde se celebró el funeral de Estado. La consagración completa ahora el ciclo de la sucesión. Para la reina Mette-Marit será el regreso a la agenda pública, ya que no pudo asistir al juramento constitucional ante el Parlamento el 1 de septiembre ni a la primera cena de gala del nuevo monarca, ya que se encontraba convaleciente tras someterse a un trasplante de pulmón.

¿En qué consiste la ceremonia? ¿Es una coronación?

En Noruega no existe la coronación, sino un servicio religioso conocido como consagración o bendición, donde se ora por la labor del monarca. Es un acto estrictamente eclesiástico que carece de efectos constitucionales o legales, ya que el rey accede al trono inmediatamente tras el fallecimiento o abdicación de su predecesor al prestar juramento ante el Parlamento.

Una ceremonia que será presidida por un obispo de la Iglesia de Noruega. Durante la oración de intercesión, los reyes se situarán ante el altar para recibir la imposición de manos y la bendición formal sobre su vida y mandato.

Las regalías reales comprenden la corona del rey, la de la reina y la del heredero; los orbes y cetros del rey y de la reina; el cuerno de la unción y la espada de Estado; además de dos mantos de coronación y el estandarte. Entre las más destacables se encuentra la corona del rey, encargada en 1818. Es de oro de 20 quilates, con perlas y piedras como amatistas, ópalos, peridotos, topacios y una gran turmalina verde en el centro. Se ha usado en cuatro coronaciones y ha participado en dos consagraciones. Tradicionalmente se coloca también sobre el ataúd del monarca en su funeral. Los reyes no se coronan, sino que las regalías se exponen en el altar durante el servicio religioso como símbolo de autoridad.

La consagración de Harald y Sonia en 1991

Se trata de una ceremonia que tiene raíces medievales, ya que las primeras coronaciones de los reyes noruegos comenzaron en el siglo XII. La Constitución noruega de 1814 estableció que las coronaciones de los monarcas noruegos se celebrasen en esta catedral, una disposición que se mantuvo hasta 1908, cuando el Parlamento modificó la Constitución para eliminar de forma definitiva la coronación por considerarla anacrónica. La última coronación en Noruega fue la de Haakon VII y la reina Maud.

En 1958, Olav V instauró el formato actual de consagración al solicitar voluntariamente una bendición de la Iglesia de Noruega en Trondheim. El rey Harald V y la reina Sonja mantuvieron el mismo rito en 1991. Haakon VIII y Mette-Marit se convertirán en los terceros monarcas de la era moderna en consagrarse. Los reyes no se visten con mantos ni ornamentos especiales. En la consagración de un rey noruego lo habitual es el uniforme militar, y la reina suele lucir un vestido a medida.

Según la información publicada, tras la ceremonia los reyes ofrecerán una cena de gala en Stiftsgården y emprenderán un viaje a Bergen a bordo del buque real Norge. Allí serán agasajados con una cena en el Håkonshallen, el salón de banquetes medieval levantado por el rey Håkon Håkonsson hace más de 760 años. Ese viaje abrirá una gira más amplia. La pareja real recorrerá el país durante dos años, desde el verano de 2027 hasta la primavera de 2028.