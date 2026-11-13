El vuelo del príncipe Guillermo y Jorge a Barcelona reabre el debate sobre la seguridad de la Corona

El príncipe Guillermo y su hijo mayor, Jorge —que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono en Inglaterra— viajaron el pasado 3 de noviembre a Barcelona para ver un partido de Champions League aprovechando las vacaciones escolares. Ambos son seguidores del Aston Villa y el conjunto inglés disputaba un encuentro de la fase de liga en el Spotify Camp Nou frente al FC Barcelona.

Aunque la Familia Real recurre a aviones oficiales por motivos de seguridad, en su regreso a Reino Unido, padre e hijo utilizaron un avión comercial de la aerolínea British Airways ocupando los asientos de la parte delantera y portando sus propias maletas. Existía seguridad cerca de ellos, pero esta escapada ha reabierto un debate en Reino Unido sobre su actuación.

Prince William and Prince George filmed flying on a commercial flight to go watch Aston Villa play against Barcelona. pic.twitter.com/5vsTxDY5Km — The British Prince (@freedom_007__) November 5, 2026

Durante décadas, la familia real británica ha hecho lo posible porque los herederos directos al trono no viajen en el mismo avión con el objetivo de reducir el riesgo de que, ante un accidente aéreo, varios miembros de la línea sucesoria mueran en el mismo momento.

Se trata así de una medida preventiva para preservar la estabilidad de la institución y asegurar la sucesión en caso de tragedia. Según explicó Graham Laurie, antiguo piloto de la familia real, en el podcast A Right Royal Podcast el heredero deja de compartir aeronave con su sucesor cuando este cumple unos 12 años y Jorge, quien comenzó sus estudios en Eton College en septiembre, cumplió 12 años en julio de 2025.

En el caso de Guillermo, voló con sus padres y su hermano, el príncipe Harry, hasta su 12 cumpleaños en 1994. "Después de eso, tuvo que tener un avión separado", recordó Laurie. No se trata de una norma protocolaria de obligado cumplimiento, sino de una tradición no escrita y, a lo largo de los años, ha admitido alguna excepción.

En 2014, Isabel II autorizó a Guillermo y Kate Middleton viajar junto a Jorge, que apenas tenía nueve meses, en su primera gira oficial por Australia y Nueva Zelanda.

La reestructuración de los Windsor

Esta precaución cobra especial relevancia en el contexto actual de la monarquía británica, cuya estructura de miembros activos se ha visto reducida en los últimos años. Cabe recordar que en febrero de 2021 los duques de Sussex, Harry y Meghan, confirmaron a la difunta reina Isabel II que no volverían a trabajar como miembros de la familia real tras haberse apartado un año antes en el conocido como 'Megxit' para iniciar una vida financieramente independiente fuera del Reino Unido.

A raíz de aquella ruptura definitiva —que se produjo pocos días después de que anunciaran que esperaban a su segunda hija, Lilibet, hermana pequeña de Archie—, la entonces soberana retiró a su nieto los patrocinios honorarios que ostentaba.

Aunque Harry sigue ocupando un puesto en la línea de sucesión —detrás de Guillermo y sus tres hijos—, su desvinculación institucional hace que cualquier riesgo sobre los herederos directos genere aún mayor inquietud en Buckingham.

Parte de la prensa del país siente que durante este viaje el hijo mayor del rey Carlos III ha roto una norma. "El Príncipe Guillermo rompe el protocolo real viajando con el príncipe George a España", cuentan en The Mirror, asegurando que se ha "incumplido una convención del protocolo real".

En el caso de España, Felipe VI jamás viaja en el mismo Falcon con Leonor al igual que Juan Carlos no iba nunca en el mismo avión con Felipe VI. Como ejemplo reciente, cuando el Rey, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía fueron a la final de Estados Unidos del Mundial, volaron los cuatro en dos aviones.