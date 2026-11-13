La reina Sofía recoge emocionada una distinción póstuma a la labor solidaria de su hermana Irene

La reina Sofía ha vivido hoy un momento muy especial durante las audiencias que ha tenido este viernes, 13 de noviembre, en el palacio de La Zarzuela, ya que ha recibido dos reconocimientos.

El presidente de la Institución del Mérito Humanitario, una asociación apolítica y sin ánimo de lucro que premia anualmente a personalidades que destacan por sus excepcionales valores humanos, filantropía y su entrega a los demás, ha entregado a la reina la Gran Cruz del Mérito Humanitario, concedida a título póstumo a su hermana, la princesa Irene de Grecia, fallecida el 15 de enero de 2026, a los 83 años, en el Palacio de La Zarzuela. Se trata de una condecoración que reconoce su implicación y trayectoria solidaria en numerosas causas sociales y organizaciones benéficas.

La obra a la que dedicó muchos años fue la Fundación Mundo en Armonía donde se promovieron iniciativas relacionadas con la educación, la cultura, la asistencia sanitaria y la protección animal. Su primer gran proyecto fue el que realizó en 1986, cuando leyó en un periódico que el Gobierno alemán sacrificaba vacas porque había remanente de leche. Con la ayuda del rey Juan Carlos, Irene de Grecia convenció al canciller Helmut Kohl para que Alemania donara ganado a países necesitados. Tras casi cuatro décadas como presidenta de la organización, se anunció el cese de la actividad a finales de 2023, tras haber gestionado cientos de proyectos.

En una mañana emotiva, la reina Sofía ha recibido la Gran Cruz de la Justicia Social, máxima distinción honorífica del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Una distinción que reconoce a aquellas personas cuya trayectoria destaca de manera excepcional en la promoción de los valores humanitarios. Una condecoración con la que han querido distinguir a la reina Sofía por su labor en favor de la solidaridad, la concordia y la cohesión social, que Felipe VI recibió en 2016.

Tras presidir dos recepciones y recibir estas dos distinciones, ha concluido su jornada de trabajo junto a una representación del comité organizador de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del arquitecto Antonio Lamela.