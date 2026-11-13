Letizia se vuelca con la discapacidad y las víctimas de la DANA en su visita a Yátova

La reina Letizia ha puesto el broche final a los compromisos oficiales de la semana con un desplazamiento a la Comunidad Valenciana. Durante la mañana del viernes, ha conocido sobre el terreno la labor desarrollada en el Campus Diversia, en la Finca Mijares de la localidad valenciana de Yátova, para conocer de primera mano un proyecto socioambiental de la organización Amica, concebido como un centro de referencia en inclusión social, empleo y educación medioambiental de personas con discapacidad en el entorno rural de 412 hectáreas, que cuenta con extensos bosques, olivares y tierras de regadío con acequias centenarias.

La Reina ha conocido de primera mano las actividades de outdoor learning y terapia en la naturaleza que se desarrollan en el Campus Diversia de Amica (Yátova), y cómo estas contribuyen al descubrimiento y desarrollo de capacidades. ➡️https://t.co/OmQV61TOjR pic.twitter.com/5CNvT0VZCS — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 13, 2026

Durante su visita, la Reina ha podido conversar con las personas que hacen posible este proyecto, así como los trabajadores que se ocupan de cuidar los bosques, conservar la finca o cultivar la tierra. Doce de los dieciséis profesionales cuentan con una discapacidad reconocida, lo que supone el 75 % del total de la plantilla. Según ha informado el propio campus, se trata de personas con diferentes tipos de discapacidad y necesidades de apoyo, como discapacidad intelectual, física u orgánica, así como problemas de salud mental.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada ha sido cuando la Reina ha plantado un olivo en el Olivar del Recuerdo del Campus Diversia en homenaje a las víctimas de la dana de 2024. Después, ha visitado el huerto ecológico del campus.

La Reina ha participado en el homenaje a las víctimas de la DANA que se ha llevado a cabo en el Campus Diversia de la asociación Amica, en Yátova (Valencia). ➡️https://t.co/OmQV61Um9p pic.twitter.com/F5VNlztjX3 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 13, 2026

Para esta ocasión, doña Letizia ha lucido un look cómodo, casual y todoterreno que es pura inspiración para los días de lluvia, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de la jornada en Valencia. El protagonismo de su estilismo se lo ha llevado una gabardina de líneas sencillas en color marrón chocolate de corte tres cuartos, con solapas cortas tipo camisa y tres botones en color negro, y que ha combinado con unos pantalones de terciopelo azul marino de corte acampanado, muy en tendencia, que ha combinado con una camiseta del mismo color, creando un contraste elegante. Lo ha complementado con unos botines planos de punta redondeada en piel marrón, perfectos para caminar por los caminos rurales de la Masía de Mijares.

Con esta visita, doña Letizia reivindica nuevamente la inclusión de las personas con discapacidad, un asunto al que la Reina presta especial atención en su agenda de trabajo.