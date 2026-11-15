Felipe VI y la infanta Sofía, juntos y coordinados en el Metropolitano para animar a la selección española

Felipe VI y la infanta Sofía han vuelto a disfrutar juntos de una de sus grandes pasiones: el fútbol. Padre e hija han acudido al estadio Metropolitano de Madrid para presenciar el partido entre las selecciones de España e Inglaterra, correspondiente a la última jornada de la fase de la liga de la UEFA Nations League.

Tras los himnos de ambos países, se ha guardado un respetuoso silencio como homenaje a las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda y al futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado 3 de noviembre.

Felipe VI y la infanta Sofía han llegado al estadio unos minutos antes del comienzo del partido donde han sido recibidos con una ovación. Muy sonrientes y saludando al público, tanto el Rey como la infanta Sofía han seguido el encuentro en el palco de autoridades del estadio del Atlético de Madrid, donde han estado acompañados de la ministra Milagros Tolón, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo o del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Para esta ocasión, tanto el Rey como su hija menor han acudido coordinados luciendo el color rojo de la selección española: Felipe VI ha elegido una americana de cuadros en tonos azules, camisa blanca y una corbata roja, mientras que la infanta Sofía ha lucido una bufanda de color rojo sobre una gabardina en color marrón.

No es la primera vez que ambos acuden juntos a presenciar un partido entre las selecciones de España e Inglaterra, ya que, con motivo de la final de la Eurocopa de 2024 celebrada en Berlín, quien acompañó al Rey fue la infanta Sofía, donde coincidieron en el palco de autoridades con el príncipe Guillermo de Inglaterra y su hijo, el príncipe Jorge.

​La presencia de la infanta Sofía en los grandes acontecimientos relacionados con el fútbol se ha convertido también en una imagen habitual. Acudió con los Reyes y la princesa Leonor a la final del Mundial de Estados Unidos para presenciar el partido del Mundial de 2026 frente a Argentina, o cuando acudió a la final del Mundial de fútbol femenino, celebrado en agosto de 2023 en Sídney, al que acudió acompañando a la reina Letizia y en el que España se impuso a Inglaterra. En julio de 2025, acudió a Basilea junto con la princesa Leonor para asistir a la final de la Eurocopa, nuevamente frente a las inglesas, un partido que España perdió en la tanda de penaltis.