La reina Sofía respalda a los bancos de alimentos con una aportación de 60.000 euros

La reina Sofía ha vuelto a mostrar su respaldo a la sociedad civil al participar este sábado en una nueva edición de la Gran Recogida organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). La iniciativa solidaria, que se celebra durante este fin de semana en más de 11.000 puntos de venta repartidos por toda la geografía nacional, tiene por objetivo reunir el equivalente a diez millones de kilos de productos de primera necesidad para familias en situación de vulnerabilidad.

Durante su visita a un establecimiento participante en Madrid, Doña Sofía conoció de cerca los dispositivos de recogida y conversó con los coordinadores de FESBAL y con los miles de voluntarios que hacen posible la campaña. En este marco, la Fundación Reina Sofía ha formalizado una dotación extraordinaria de 60.000 euros orientada a la adquisición de leche y víveres infantiles para su distribución entre las entidades asistenciales.

Esta aportación económica consolida una alianza continuada iniciada en 2012. Desde entonces, la fundación de la madre de Felipe VI ha financiado la entrega de más de un millón de litros de leche y zumo, así como toneladas de productos específicos para la infancia. La cooperación institucional no se reduce al suministro comestible, sino que también ha impulsado la mejora de vehículos y cámaras frigoríficas, equipos indispensables para conservar y movilizar alimentos frescos y perecederos hacia los hogares necesitados.

Bajo el lema de esta decimocuarta edición, los donantes pueden colaborar mediante aportaciones monetarias en la línea de caja —o entregas físicas según la cadena comercial—, así como mediante Bizum o la página web de la organización. Según explicaron los coordinadores, los fondos monetarios otorgan agilidad organizativa, dado que permiten adaptar las compras a la demanda real de cada momento y reducen sensiblemente los costes derivados del transporte.

El presidente de FESBAL, Pedro Miguel Llorca, ha subrayado que esta convocatoria constituye una muestra indiscutible del compromiso colectivo de la sociedad española y ha agradecido la presencia de Doña Sofía por otorgar una visibilidad esencial al trabajo benéfico, cuya red atiende de forma directa a cerca de un millón de personas en todo el país.