Preocupación por la infanta Margarita: ingresada en la UCI por un cuadro infeccioso

La infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I y tía de Felipe VI, permanece ingresada desde hace varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

A sus 87 años, la duquesa de Soria fue hospitalizada tras desarrollar un cuadro infeccioso que requirió observación y cuidados médicos, y del que por el momento no han trascendido detalles clínicos específicos. Fue la periodista María Eugenia Yagüe la encargada de revelar la noticia en el programa Fiesta: "Está regular, está delicada en general".

Pese a encontrarse en cuidados intensivos debido a su avanzada edad y a su historial médico previo, todo parece indicar que la infanta permanece estable y evoluciona favorablemente; la infección está remitiendo y ha experimentado una ligera mejoría en las últimas horas. Durante su estancia hospitalaria está acompañada en todo momento por su marido, Carlos Zurita, sus hijos Alfonso y María, y su nieto Carlos.

Un historial reciente marcado por los baches de salud

La infanta Margarita y su marido, Carlos Zurita

Este nuevo ingreso se suma a una serie de complicaciones médicas que han debilitado el estado físico de la infanta Margarita durante el último año y medio. Hace un año sufrió una neumonía que obligó a ingresarla diez días en la UCI de un hospital madrileño. Recibió el alta el 28 de octubre y en casa necesitó oxígeno domiciliario y otros cuidados. Su primera reaparición pública llegó en noviembre, en el Rastrillo de Nuevo Futuro, adonde acudió en silla de ruedas y con mascarilla.

Hace apenas unas semanas, la duquesa de Soria fue sometida a una intervención quirúrgica en las cuerdas vocales que le provocó una pérdida temporal de la voz. Esta convalecencia le impidió viajar a Sangenjo para acompañar a su hermano, el rey emérito, en las últimas regatas del año. Meses antes de la neumonía, ya había requerido atención hospitalaria debido a una infección en la piel acompañada de linfangitis en su pierna izquierda.

La infanta Margarita visitando en Sangenjo a Juan Carlos I

A sus problemas respiratorios e infecciosos recientes se suman sus dificultades de movilidad habituales, circunstancias que, sin embargo, no han mermado la fortaleza que destaca su entorno familiar.

Doña Margarita ha ejercido históricamente como un puente afectivo. Mantiene una relación fraternal muy estrecha con Juan Carlos I, con quien comparte complicidad desde sus años de juventud en Estoril y a quien ha visitado regularmente tanto en Abu Dabi como durante las estancias del rey emérito en Sangenjo. La infanta Margarita es la única hermana que le queda al rey emérito, tras la muerte de la infanta Pilar en enero de 2020.