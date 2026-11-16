Los príncipes de Gales desatan la locura en la India jugando al críquet en la calle y viajando en metro

Los príncipes de Gales se encuentran en la India donde presidirán la entrega del Premio Earthshot, un galardón medioambiental internacional creado por el príncipe Guillermo en el año 2020, y cuya entrega tendrá lugar en Bombay.

Se trata de un viaje muy especial para Kate Middleton ya que es la primera vez que participa en esta gala desde diciembre de 2022 y que tuvo lugar en Boston, debido a sus problemas de salud.

A su llegada a la India, la pareja escribió este mensaje en redes sociales: su entusiasmo con el siguiente mensaje:

Catherine and I are delighted to be in India for this year's Earthshot Prize. India has made an extraordinary contribution to Earthshot over the past six years and is home to more Earthshot Finalists and Winners than any other country. It has also become one of the most… — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 16, 2026

"Catherine y yo estamos encantados de estar en la India para la edición de este año del Premio Earthshot. La India ha hecho una contribución extraordinaria a Earthshot durante los últimos seis años y es el país con más finalistas y ganadores de Earthshot que ningún otro. También se ha convertido en uno de los lugares más apasionantes del mundo para la innovación medioambiental, con personas de todo el país que desarrollan soluciones prácticas para algunos de los mayores desafíos que compartimos todos. A lo largo de esta semana, celebraremos a los innovadores y emprendedores que impulsan ese progreso, así como a los jóvenes cuya creatividad y determinación nos llenan de optimismo por el futuro. Earthshot consiste en encontrar las mejores soluciones y ayudarlas a llegar más lejos y más rápido, y no podía haber un lugar más idóneo que la India para dar a conocer esa misión. Esperamos con ilusión conocer a los innovadores, emprendedores y jóvenes cuyas ideas están ayudando a forjar un futuro más sostenible. W".

En su primer compromiso en la India, fueron recibidos por la leyenda del críquet indio, Sachin Tendulkar, con quienes jugaron un partido de partido de "gully cricket", que es un partido de críquet callejero en el barrio de Ballard Estate de Bombay.

Para la ocasión Kate eligió unos pantalones blancos, una chaqueta en verde claro lima con corte entallado y doble botonadura, combinado con sandalias bicolor destalonadas. Por su parte, el príncipe Guillermo vistió un chaleco de algodón de KARDO, una prenda tejida a mano utilizando una técnica de tejido de trama por artesanos de Bengala.

Después han estado en la estación de metro Vidhan Bhavan, una de las más grandes y de mayor crecimiento del mundo. En esta ocasión, Kate ha elegido un vestido con escote en V y aplique en 3D en el hombro en un color azul eléctrico

En los próximos días, y antes de que tenga lugar la entrega del Premio, participarán en otras actividades como un viaje a Nueva Delhi, para reunirse con el primer ministro, Narendra Modi.