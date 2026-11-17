El actor británico Robert Pattinson, conocido por su trayectoria como vampiro, villano e incluso superhéroe, suma a su trayectoria cinematográfica uno de los papeles más icónicos del cine, ya que será el encargado de interpretar al célebre agente secreto James Bond en la nueva etapa cinematográfica.

A sus 40 años, Pattinson se convierte en el protagonista de la saga del agente 007, en la que figuraban otros actores británicos como Nicholas Hoult, Jack Lowden, Callum Turner o Josh O'Connor.

Una última hora cinematográfica ante la que los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra se han pronunciado a través de sus redes sociales oficiales, ya que Pattinson será también el primer 'James Bond' del reinado de Carlos III.

"Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond", han comentado junto a una imagen en la que Pattinson aparece caracterizado de 007, vistiendo un esmoquin y sujetando un arma de fuego.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. https://t.co/inKwKqHEDd — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

La reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022, coincidió durante su reinado con seis actores que interpretaron a Bond antes de Pattinson: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, con quien protagonizó uno de los momentos más recordados de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, en el que el agente Bond acudía al palacio de Buckingham para recoger a Isabel II y acompañarla en helicóptero hasta el estadio olímpico, donde ambos parecían saltar en paracaídas.

A night to remember when Daniel Craig appeared as James Bond to accompany her Majesty The Queen to the Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games! pic.twitter.com/C174bSyKkq — The Olympic Games™ (@Olympics) September 29, 2021

El personaje de James Bond es uno de los más queridos en la cultura popular inglesa y también por la Familia Real inglesa. Muchos de los actores que han dado vida al agente en la gran pantalla han sido distinguidos por la reina Isabel II. Roger Moore, quien encarnó al agente 007 en siete películas, fue condecorado como comandante de la Orden del Imperio Británico en 1998 y como caballero comandante de la misma orden en junio de 2003. Sean Connery fue nombrado caballero por la reina Isabel II el 5 de julio de 2000 en el Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo. Por su parte, Pierce Brosnan recibió en 2003 el nombramiento honorífico de Oficial de la Orden del Imperio Británico por su contribución al cine británico y a causas benéficas (sin el título de Sir por su nacionalidad irlandesa).

El que fuera protagonista de las últimas cinco entregas de la saga, Daniel Craig, fue condecorado el 18 de octubre de 2022 en el Castillo de Windsor por la princesa real Ana con la condecoración que posee su personaje, James Bond: Compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge.

Otra de las actrices que participó en ocho películas como M, la jefa del MI6, Dame Judi Dench, también fue nombrada dama comandante de la Orden del Imperio Británico en 1988.