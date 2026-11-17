Los príncipes de Gales se encuentran en Bombay en una visita de tres días centrada en la sexta edición de la cumbre y la gala de los premios Earthshot.

Se trata del primer viaje al extranjero que realizan juntos desde el diagnóstico de cáncer de la princesa. Se trata de un viaje con una agenda que mezcla lo institucional con escenas poco habituales en un viaje real. Después de Bombay, está previsto que viajen a Nueva Delhi, donde se reunirán con el primer ministro Narendra Modi.

La jornada comenzó en el distrito financiero de Bandra Kurla, donde los príncipes participaron en un foro sobre innovación sostenible y movilidad urbana. Al finalizar el acto, y ante la sorpresa de los transeúntes y los medios de comunicación congregados en el exterior, la pareja real decidió prescindir de su comitiva de vehículos blindados para subirse a un tradicional tuk-tuk eléctrico de color verde y amarillo.

Se trata de una versión del tradicional medio de transporte en India del 'rickshaw', que lucía el logo de los premios sobre la carrocería pintada de verde oscuro fabricado por Mahindra Last Mile Mobility, dentro de una propuesta conocida como 'La última milla en movilidad', que ha sido seleccionada entre los finalistas de los Premios Earthshot en la categoría 'Limpiar nuestro aire'.

Durante el trayecto de aproximadamente quince minutos, Guillermo y Kate Middleton saludaron con cercanía a los ciudadanos que reconocieron a los ilustres pasajeros en medio del denso tráfico de la capital financiera de la India.

Con Kate sentada en el asiento trasero, luciendo un traje de chaqueta y pantalones de campana blancos de Edeline Lee, Guillermo aceleró hasta llegar a los 75 kilómetros por hora, el máximo de velocidad. Por eso no extrañó que a su llegada comentase que "No me he estrellado. Estamos bien", después de ayudar a su esposa a bajar del vehículo. Al saludar a la consejera delegada de la compañía, Suman Mishra, admitió que "ha sido divertido, muy divertido". Después comentó que "queríamos experimentar de primera mano cómo se mueve cada día el corazón de esta ciudad y apoyar las iniciativas locales de transporte limpio".

La gala de entrega de galardones tendrá lugar en el centro de convenciones Jio World. Kate no asistía a una entrega de los premios desde diciembre de 2022, cuando se celebraron en Boston.