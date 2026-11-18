Los príncipes de Gales protagonizaron anoche en el Jio World Convention Centre de Bombay una de las veladas más memorables de su gira oficial de tres días por la India. En la sexta edición de los Premios Earthshot —galardones medioambientales impulsados por el príncipe Guillermo que reparten cinco premios de un millón de libras cada uno—, Kate Middleton regresó por todo lo alto a esta alfombra verde tras cuatro años de ausencia, acaparando todas las miradas con un homenaje directo a la artesanía local y un discurso poco habitual pero cargado de simbolismo.

Kate eligió un espectacular anarkali rojo bermellón de la diseñadora india Mahima Mahajan con bordados dorados y gemas verdes, mangas largas transparentes, escote decorado y falda amplia. Está realizado en georgette de seda tejida a mano y teñida con pigmentos vegetales, que incorporaba bordados artesanales en hilo de oro de inspiración Banarasi y cuentas de vidrio reciclado en tonos esmeralda, en sintonía con la filosofía sostenible de la gala. La diseñadora contó que Kensington Palace pidió modificaciones sobre una prenda que Kate había elegido en una boutique de Londres.

Kate completó el look con un collar de diamantes y esmeraldas con borlas y pendientes a juego, que pertenecieron a Isabel II. Las piezas forman parte de la llamada Emerald Tassel Suite. Kate ya se había puesto los pendientes en la gira por el Caribe de 2022, pero nunca había lucido el conjunto completo. Completó el estilismo con un pequeño bolso de mano de terciopelo burdeos de Prada y zapatos del mismo color de Jimmy Choo. La prensa británica destaca además el simbolismo del conjunto: el verde es uno de los colores de la bandera india y el rojo es tradicional en los trajes de novia del país.

Por su parte, el príncipe Guillermo apostó por un elegante conjunto negro compuesto por una chaqueta tradicional bandhgala a medida, diseñada por el célebre modisto indio Manish Malhotra y rematada con botones bordados a mano en el país.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche llegó cuando la princesa de Gales subió al escenario para presentar el premio en la categoría de Proteger y Restaurar la Naturaleza, pronunciando un discurso íntimo y contundente sobre la relación entre el ser humano y el planeta: "No estamos separados de ella; formamos parte de ella, profundamente conectados de formas tanto visibles como invisibles. La salud del planeta y de nuestro mundo natural es inseparable de la nuestra, y cuando prospera, nosotros también lo hacemos. Las personas a las que celebramos esta noche son una parte fundamental de esa historia. Su trabajo inspirará y creará un cambio que mejorará vidas durante generaciones".

En su discurso, Guillermo afirmó que esta década es el momento en que el cambio positivo se vuelve irreversible, y recordó que la historia no la escriben solo los desafíos, sino también quienes los afrontan.

Entre los asistentes estaban la leyenda del críquet Sachin Tendulkar, el actor Rami Malek, la actriz Simone Ashley, Anna Wintour, el cantante Charlie Jeer, las estrellas de Bollywood Alia Bhatt y Sonam Kapoor. Una gala que tuvo la actuación de Take That.