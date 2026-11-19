Como cada 19 de noviembre, el principado de Mónaco ha celebrado su Día Nacional. Los actos han comenzado por la mañana cuando la familia Grimaldi ha acudido a la misa Te Deum en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada.

Los grandes protagonistas han sido Alberto de Mónaco, su esposa, la princesa Charlene, y sus hijos, el príncipe Jacques y la princesa Gabriela, que no solo cobran un mayor protagonismo institucional, sino que también han llamado la atención porque han coordinado sus estilismos junto a los de sus padres.

La princesa Charlene y su hija, la princesa Gabriela

Charlene y su hija se han decantado por uno de los colores de Mónaco, el blanco. La princesa ha lucido un traje pantalón, con una americana entallada de cuello redondo, maxibotones y flores tridimensionales en la parte frontal y la espalda, que combinaban con el tocado que lucía. Mientras, la princesa Gabriela lucía los mismos detalles de flores en su abrigo. Por su parte, el príncipe Jacques ha vestido el mismo uniforme que su padre.

Una cita a la que no han faltado las dos hermanas de Alberto II, las princesas Carolina, en esta ocasión vestida por Giorgio Armani, y Estefanía. Carlota Casiraghi, muy elegante vestida de Chanel, ha acudido junto a sus dos hijos, Raphaël Elmaleh y Balthazar Rassam. También han acudido Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, así como Pierre Casiraghi y su esposa, la elegante Beatrice Borromeo, con un estilismo de Dior. También estaban dos de los hijos de Estefanía de Mónaco, Camille Gottlieb y su hijo Louis Ducruet y su esposa, Marie. En cuanto a las ausencias, este año no han estado ni Alexandra de Hannover ni su prometido Ben-Sylvester Strautmann, ni Pauline Ducruet, hija de Estefanía de Mónaco.

Carlota Casiraghi en el Día Nacional de Mónaco 2026

El Día Nacional de 2026, además, ha sido en el que el príncipe Alberto ha adelantado durante una entrevista exclusiva una reforma en las normas que rigen la Regencia de Mónaco. "La Regencia será confiada a mi esposa", ha afirmado. "A finales de año se finalizará un nuevo decreto que confirmará las modificaciones al acuerdo de regencia".

Se trata de una reforma que no es constitucional, por lo que Alberto II no tendrá ni que acudir al Parlamento ni tampoco introducir el cambio en la Constitución de Mónaco de 1962, que establece en su artículo 11 las bases generales de la sucesión, delegando explícitamente la organización de la Regencia en los Estatutos de la Familia Soberana.

Se trata de una reforma con la que se quiere garantizar la estabilidad política, evitar cualquier vacío de poder o disputa interna en un hipotético caso de fallecimiento prematuro o incapacidad para gobernar de Alberto II mientras que su sucesor al trono, el príncipe Jacques, sea menor de edad. "Se le encomendará a mi esposa, la princesa Charlene, quien podrá contar con un Consejo de Regencia reestructurado, que ella presidirá". El príncipe Jacques alcanzará la mayoría de edad en 2032.

Carolina de Mónaco con sus nueras Tatiana Santo Domingo y Beatrice Borromeo

No es el primer cambio que realiza el príncipe Alberto con respecto al estatus de su mujer, ya que en julio de 2022 introdujo un cambio normativo por el que la regencia recaía sobre el Consejo y no de forma personal sobre la princesa. Ahora, ostentará el título y las plenas funciones de regente única, mientras que el Consejo tendrá un papel de apoyo bajo su autoridad.

Alberto de Mónaco ha hecho este anuncio dejando claro que no hay ningún motivo para preocuparse por su estado de salud. "No hay urgencia ni motivo de preocupación. Pronto cumpliré 69 años, el príncipe Jacques aún es joven. Pero tranquilos, simplemente quiero planificar el futuro con calma y transparencia", ha asegurado. "Repito, no hay prisa; simplemente era el momento de revisar este texto en su totalidad".