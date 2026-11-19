La reina Sofía ha presidido este jueves la inauguración oficial de la 55.ª edición del tradicional Rastrillo Nuevo Futuro, que se celebra hasta el próximo domingo 22 de noviembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Acompañada de la infanta Elena, ha sido recibida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con quien ha recorrido los cerca de 40 puestos de decoración, moda, arte, antigüedades y gastronomía instalados para recaudar fondos destinados a los hogares de acogida y pisos de emancipación de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto de apertura, la madre del rey Felipe VI —vestida con una americana de cuadros en tono azul Oviedo, blusa de seda y pantalón negro— estuvo arropada por la presidenta de la asociación, Josefina Pina Sánchez Errázuriz; la vicepresidenta, María José Ferrari Sánchez; y su sobrina Simoneta Gómez-Acebo, vocal de la organización que tomó el testigo dentro de la junta directiva para mantener vivo el legado de su madre, la infanta Pilar, dentro de la organización. A esta primera jornada también acudieron Beatriz Moreno de Borbón, madre de Teresa Urquijo, y las dos abuelas de la mujer del alcalde de Madrid, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Piru Urquijo.

La infanta Elena, Teresa de Borbón, Simoneta Gómez-Acebo y la reina Sofía en la inauguración del rastrillo de Nuevo Futuro

Simoneta Gómez-Acebo recordaba emocionada a su madre. "Qué suerte tenemos de que a los madrileños nos apoyen tanto que podamos llevar 55 años sacando Nuevo Futuro adelante gracias al apoyo de todo el mundo que viene a colaborar y a comprar algo, o sea que sí, una suerte inmensa", ha expresado. "Ella hubiera querido y siempre lo decía: 'Esto tiene que continuar sin mí, que eso es lo bueno, que no dependa de la persona sino de la labor que se hace'". También ha dedicado unas palabras a la reina Sofía: "Tenemos esa suerte que nos lo inaugura. Sigue siendo la reina Sofía, yo creo, una de las personas más queridas de España. Y bueno, como es mi tía pues claro que sí. No tiene mérito por mi parte, pero sí es verdad que da mucho gusto el enorme recibimiento que tiene aquí".

Doña Sofía se ha mostrado cercana y encantada de poder apoyar un año más en esta iniciativa benéfica tan especial, saludando a todos los que se le acercaban. La reina ha recorrido todos los puestos, cogiendo ideas para sus regalos navideños, deteniéndose frente a los dulces que vendían unas monjas, con las que se ha mostrado muy cariñosa.

La vinculación de doña Sofía con El Rastrillo se remonta a sus propios orígenes. La asociación Nuevo Futuro fue fundada en 1968 por Carmen Herrero Garralda con el objetivo de crear hogares familiares para niños privados de un entorno propio, contando desde sus primeros años con el impulso decisivo de la infanta Pilar, quien presidió la organización durante décadas hasta su fallecimiento. Desde entonces, su visita al mercadillo se ha convertido en una de las citas más fijas de su agenda solidaria previa a la Navidad, acudiendo de forma prácticamente ininterrumpida cada otoño —con contadas excepciones por motivos de agenda o el parón obligado por la pandemia—.

Los fondos obtenidos durante estos cuatro días en el Palacio de Cibeles se destinarán íntegramente al mantenimiento de los hogares de protección de menores de Nuevo Futuro y, de manera especial en esta convocatoria, a reforzar los nuevos pisos de emancipación que acompañan a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad al salir del sistema de tutela.