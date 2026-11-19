La reina Letizia ha continuado este jueves con su agenda oficial en la capital mediante una visita de calado cultural al nuevo Centro Danza Matadero. Acompañada en todo momento por la prestigiosa bailaora y coreógrafa María Pagés, directora artística del proyecto, la consorte ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones destinadas a las residencias técnicas y artísticas de este enclave creativo promovido por el Ayuntamiento de Madrid.

Este espacio, concebido como un referente pionero en el panorama escénico español, nace con la vocación de articular una conexión sólida entre la tradición y las nuevas corrientes creativas. Bajo la dirección de Pagés, el centro integra disciplinas tan diversas como la danza clásica, el flamenco y las manifestaciones urbanas, reivindicando la importancia de esta disciplina artística. La presencia de la Corona subraya una vez más el apoyo a las artes escénicas y el reconocimiento a quienes preservan el patrimonio cultural desde la iniciativa y el rigor profesional.

Durante el recorrido, doña Letizia ha mostrado una notable sintonía con las autoridades presentes, entre las que destacaba el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. Ambos han podido comprobar el trabajo que desarrollan las distintas compañías residentes, cuyo objetivo reside en dotar a los creadores de infraestructuras adecuadas para ensayar, investigar y perfeccionar sus montajes antes de presentarlos al gran público en los escenarios nacionales e internacionales.

Encuentro de la Reina con la dirección artística y el equipo de Centro Danza Matadero. Esta iniciativa contribuye a consolidar Matadero Madrid como un gran contenedor cultural, así como a potenciar este sector de las artes escénicas que lleva tiempo demandando espacios más… pic.twitter.com/L9rl5NhsiE — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 19, 2026

Para la ocasión, la Reina ha optado por un conjunto sobrio a la par que contemporáneo, protagonizado por una americana de cuero negro con corte ligeramente oversize, silueta estructurada, con solapas clásicas y largo por debajo de la cadera, combinado con una camisa blanca de corte clásico, combinada con pantalón color gris de tiro alto y pernera ancha, con pinzas y una caída fluida y mocasines de acabado brillante.

Tras la supervisión de las áreas de trabajo, la comitiva ha presenciado una representación coreográfica desde la primera fila del auditorio, donde se han sucedido los aplausos hacia el elenco de bailarines en un ambiente de cordialidad institucional.