La princesa de Gales ha sorprendido al difundir a través de las redes sociales del Palacio de Kensington el tráiler de Heal (Sanar), un documental de 30 minutos que se estrenará el próximo 29 de noviembre en la cadena británica BBC.

Tras mantener el proyecto en absoluto secreto hasta su anuncio, la pieza audiovisual muestra la cara más personal de Kate Middleton mientras reflexiona sobre su enfermedad y su proceso de recuperación. El proyecto nace con el objetivo de ofrecer apoyo y acompañamiento a quienes atraviesan un diagnóstico oncológico, demostrando cómo es la vida más allá de la enfermedad. La iniciativa está estrechamente ligada a su compromiso con The Royal Marsden Cancer Charity, la fundación del hospital londinense donde la propia princesa recibió su tratamiento y del que es patrona junto al príncipe Guillermo, con el fin de recaudar fondos y concienciar sobre la importancia de una atención integral para los pacientes y "explorar la vida más allá del diagnóstico".

En el adelanto, dirigido por Benji Jackson y presentado por Kirsty Young, la princesa de Gales se sincera sobre el profundo impacto emocional y físico de la enfermedad: "El cáncer te cambia. Cambia tu cuerpo. Te cambia físicamente. Pero hay una parte mucho más profunda en todo lo que un diagnóstico transforma en ti", confiesa la princesa, subrayando que el proceso pone a prueba la dimensión física, emocional, psicológica y espiritual de cada persona.

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En un vídeo emotivo, cercano y conmovedor, Kate reflexiona sobre la necesidad de no afrontar las dificultades en soledad: "Está claro que no estamos hechos para cargar solos con los desafíos de la vida", y asegura que "a menudo, es a través del dolor cuando nos damos cuenta de que hay una belleza mayor que yace más allá". Además de su testimonio, el metraje recoge las historias de otros pacientes y voluntarios que luchan contra enfermedades graves. Además, habla de la curación como un camino: reconectar con lo que antes se conocía y encontrar esperanza y alegría junto a la incertidumbre.

Durante una conversación con su hermano, James Middleton, Kate admite que nunca llegó a tocar la tradicional campana del hospital con la que los pacientes celebran el fin de su tratamiento. "¿Al salir del Royal Marsden se toca la campana?", le dice su hermano, James. "Sí, pero yo no la toqué", responde la princesa de Gales. "Así que quizás este sea el momento en que toques la campana", le sugiere su hermano, ya que completar esta travesía representa su particular "tañido de campana".

Las imágenes fueron rodadas en junio de 2026, dieciocho meses después de que la princesa anunciara que su cáncer estaba en remisión. La grabación transcurrió en plena naturaleza a lo largo de las montañas más altas de Gran Bretaña mientras completaba el Desafío de las Tres Cumbres, que consiste en subir las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas. Es decir, el Ben Nevis, el Scafell Pike y el Snowdon. En el Ben Nevis coincidió con Ted Haslam, un niño de 11 años en silla de ruedas que hacía el mismo reto con familiares y amigos para recaudar fondos para la organización Molly Olly's Wishes. Más tarde ella hizo una donación a Ted. En septiembre invitó a los participantes a tomar el té en el castillo de Windsor.

El tráiler muestra a la princesa avanzando por terrenos escarpados bajo condiciones meteorológicas adversas acompañada de su equipo de apoyo y de su hermano James, culminando con un emotivo reencuentro y abrazo junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos —George, Charlotte y Louis— al finalizar la travesía.