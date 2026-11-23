El príncipe Guillermo planearía una reforma radical en la monarquía británica en la que despojaría al príncipe Harry de sus títulos cuando se convierta en rey de Inglaterra.

Además, todos los miembros de la realeza que no ejerzan funciones reales perderían el título de Alteza Real, según afirma el escritor Tom Sykes, especialista en la familia real británica, en un libro que promete ser explosivo, tal y como ha revelado el Daily Mail, y que será publicado en febrero de 2027.

El heredero al trono ha comenzado a elaborar una "reestructuración masiva" de la monarquía, que incluiría cambios radicales en los deberes de la próxima generación de miembros de la realeza. Unos cambios que se producen después de que Guillermo, durante una conversación con el actor canadiense Eugene Levy en un programa de viajes, asegurase que no tendría miedo de tomar decisiones difíciles cuando asumiera la Corona: "El cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Lo acepto y lo disfruto. No le temo; eso es precisamente lo que me entusiasma: la idea de poder generar algún cambio. No cambios radicales, sino cambios que creo necesarios".

La importante reforma, que entraría en vigor después de que Guillermo se convierta en rey, supondría que los hijos de Harry, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, perderían sus títulos reales y su denominación como 'Su Alteza Real', junto con los tratamientos reales y los títulos principescos de los propios Harry y Meghan. Sin embargo, la pareja podría conservar los títulos de duque y duquesa de Sussex, y sus hijos se convertirían en 'lord' y 'lady'. La intención de despojar a Harry y Meghan, así como a sus hijos, de sus títulos y tratamientos reales, podría agravar aún más la brecha existente entre los dos hermanos.

Según afirma el citado medio, el príncipe Guillermo ya habría comenzado a diseñar la reestructuración de la Corona, con el fin de garantizar que los títulos y tratamientos reales como el uso de 'Su Alteza Real' respondan a una labor profesional antes que a un privilegio automático de nacimiento para los miembros de mayor rango de la familia, y que se restrinja el uso de los títulos únicamente a los miembros de la realeza que desempeñen funciones en nombre de la Corona.

Lejos de ser un castigo, para el príncipe Guillermo el proyecto sería una "liberación" para sus hijos, una forma de permitirles elegir cuando sean adultos entre servir a la Corona o seguir una carrera de su elección, alejada de los asuntos de Estado.

En su libro, el autor afirma que quienes rodean al príncipe Guillermo creen que la reorganización propuesta contará con un "enorme apoyo público en un país cada vez más impaciente con el costo y el supuesto exceso de una extensa casa real". Además, se dice que el plan está diseñado para evitar que se repitan las disputas que rodearon al príncipe Harry y a Andrés Mountbatten-Windsor, quienes conservaron su estatus real después de dejar de desempeñar funciones oficiales. A pesar de que la reina Isabel II anunció que dejarían de usarlos porque ya no eran miembros activos de la Familia Real, se supo que el año pasado Meghan había utilizado el título de Alteza Real en una tarjeta enviada a una empresaria estadounidense de cosméticos.

La fórmula legal que tendría que usar Guillermo para poder hacer la reforma

Para llevar a cabo esta reforma, tendría que hacerlo por la vía legal de las conocidas como royal patents o cartas patentes. Son los documentos legales oficiales por los que el monarca expresa formalmente su voluntad y establece determinadas disposiciones abiertas para conceder un cargo, título, derecho, privilegio o estatus público.

Este fue precisamente el mecanismo elegido en 1917 por Jorge V cuando fijó las normas que regulan actualmente los títulos y tratamientos de los miembros de la familia real británica por el que el tratamiento de Su Alteza Real corresponde a los hijos del soberano, a los hijos de los hijos del soberano y a los hijos del primogénito del príncipe de Gales. En este sentido, los tres hijos de los príncipes de Gales fueron Su Alteza Real desde su nacimiento, mientras que los príncipes Archie y Lilibet adquirieron sus títulos cuando su abuelo, Carlos III, ascendió al trono en septiembre de 2022.

El rey Carlos emitió el año pasado cartas patentes para despojar a su hermano Andrés de su título de príncipe y su tratamiento de Alteza Real por sus vínculos con Jeffrey Epstein.