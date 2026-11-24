Doña Sofía nunca ha fallado para entregar dichos premios, a los que siempre iba acompañada de su hermana, la princesa Irene de Grecia, fallecida a principios de este año. Fue muy aclamada a su llegada al lugar donde se celebra el acto, el Teatro Real de Madrid. Para la ocasión escogió un abrigo vintage de lana negro con discretos adornos en brillos, muy elegante, que completó con un broche en forma de flor de brillantes que fue todo un acierto.

Los galardonados este año han sido Pepe Carretero, por su obra Jardín en agosto, mientras que en la categoría de Arte Digital el premio recayó en Elisa Villota, por su obra Exploring Urban. Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, pronunció unas palabras al igual que en años anteriores: "Creo que el compromiso de una empresa con la cultura se demuestra sobre todo en la continuidad; este es el sentido que tiene para nosotros este premio".

Una vez finalizada la entrega de galardones, la cantante Pasión Vega ofreció un recital bajo el título Pasión siempre, haciendo un repaso por diferentes estilos como la copla, las nanas y temas latinos. La recaudación irá destinada a la Federación Española de Bancos de Alimentos. La artista, antes de despedirse, quiso pronunciar unas palabras de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de cantar en ese teatro que, para ella, es el mejor del mundo, y agradeció la presencia de la madre de Felipe VI. El jurado de los premios ha estado compuesto por Antonio López, Miguel Zugaza, Patricia Sandretto, Guillermo Solana y Lucía Casani.

Una gran convocatoria, como era de esperar, a la que acudieron numerosas caras conocidas como Alejandra Martos, la hija de Raphael, quien comentó que lo de su padre ha sido afortunadamente un susto y que ya está en casa. "Dio la casualidad de que lo que le ocurrió coincidió con un concierto y su cancelación disparó todas las alarmas; si no hubiera sido así, no habría trascendido ese pequeño incidente", explicó.

También asistieron Ainhoa Arteta, Anne Igartiburu, el empresario Pedro Trapote y su mujer, Begoña García Vaquero; Nora de Liechtenstein, viuda de Vicente Sartorius; su nuera, Bárbara Pérez Manzarbeitia; el actor Álex González, y María Pombo y su marido, Pablo Castellano, entre otros. Una organización impecable, como siempre, de la mano de Pilar García de la Puebla, directora de Comunicación de la firma BMW, quien también fue la encargada de anunciar a los ganadores.