La reina Sofía ha vuelto a cumplir con una cita a la que no falta desde hace 40 años: el premio BMW de Pintura, fundado en 1986, y que se ha convertido en uno de los certámenes de arte contemporáneo más prestigiosos de España.

En esta 41ª edición de los Premios BMW de Pintura, celebrada en el Teatro Real, la reina Sofía ha sido la encargada de entregar un galardón al que siempre acudía acompañada de la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado 15 de enero de 2026 en el Palacio de la Zarzuela a los 83 años, y a la que ya no acudió en la edición 2025, debido a sus problemas de salud. Además de acompañar a la reina Sofía, la interpretación musical de la gala estaba organizada a beneficio de Mundo en Armonía, fundación creada en 1986 por la princesa Irene de Grecia y que cesó su actividad en 2023.

Un premio que ha sido para el pintor Pepe Carretero por su óleo sobre lienzo Jardín en agosto, mientras que en la categoría de arte digital ha sido galardonada la bilbaína Elisa Villota por Exploring Urban Memories.

La edición de 2026 es la primera tras el fallecimiento de su hermana, Irene. Para esta ocasión la reina Sofía ha optado por un abrigo negro de lana de Escada, elaborado en un tejido tipo tweed negro con pequeñas lentejuelas, y que tiene tanto el contorno del cuello como la abertura frontal ligeramente desflecados, e incorpora unas cintas de satén en forma de lazo. La última vez que lo llevó fue durante el funeral de Isabel II en la abadía de Westminster, el 19 de septiembre de 2022.

En cuanto a los complementos, la reina Sofía ha vuelto a lucir el broche en forma de flor que llevó hace unos días cuando recogió la Gran Cruz al Mérito Humanitario concedida a título póstumo a la princesa Irene. Se trata de un broche de nácar, oro y diamante de Van Cleef & Arpels, y que ha combinado con unos pendientes de perlas de tipo Kasumiga, una de las más raras y valiosas del mundo, diseñados y elaborados por Quirós Arte-Joya en Oviedo.

Entre los asistentes se pudo ver a la princesa Nora de Liechtenstein, Elena Cué, Anne Igartiburu, Patricia Cerezo acompañada de su marido Kiko Gámez, María Pombo o Alejandra Martos, hija de Raphael. Tras la ceremonia de entrega de premios, Pasión Vega actuó en el concierto a beneficio del Banco de Alimentos, entidad con la que colabora habitualmente la reina Sofía.