La reina Mette-Marit no comparecerá ante la comisión de investigación del Parlamento sobre el caso Epstein. La Casa Real de Noruega ha rechazado formalmente la solicitud de la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Jeffrey Epstein para tomar declaración a la reina consorte Mette-Marit. La negativa se produjo ayer, lunes 23 de noviembre, siguiendo la recomendación expresa de la Oficina del Primer Ministro, Jonas Gahr Støre, lo que ha reabierto un intenso debate institucional y político en el país escandinavo.

La comisión, nombrada por el Storting, pidió en octubre una conversación con la reina sobre su antiguo contacto con Jeffrey Epstein. La Casa Real pidió consejo al Gobierno y se le respondió que lo más correcto desde el punto de vista constitucional era declinar.

Según reveló la televisión pública noruega (NRK), el organismo investigador había enviado una petición en octubre solicitando conversar con la reina, argumentando que su testimonio "podría ser valioso" para esclarecer los vínculos de figuras noruegas con el fallecido delincuente sexual.

Tras consultar con el Ejecutivo, el Palacio Real declinó la invitación remitiéndose a la valoración gubernamental. Desde la Oficina del Primer Ministro justificaron la postura apelando a la separación de poderes y a una tradición constitucional ininterrumpida desde 1814: "El Parlamento no puede convocar al rey ni a la familia real", señaló la portavoz gubernamental Anne Kristin Hjukse, subrayando que no existen precedentes de un miembro de la realeza declarando ante una comisión parlamentaria.

La intervención del Gobierno para blindar a la monarca ha suscitado críticas en el ámbito parlamentario. Per-Willy Amundsen, presidente del Comité de Control y Asuntos Constitucionales del Storting (Parlamento), cuestionó que el amparo constitucional impida una comparecencia de carácter voluntario y calificó de "imprudente" la contundencia del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la comisión, Amund Djuve, confirmó que analizarán la respuesta jurídica recibida, aunque insistió en que el organismo mantiene su interés en escuchar la versión de la reina al considerar que dispone de información relevante dentro del mandato de la investigación.

La petición se enmarca en la investigación abierta en Noruega sobre las conexiones de diversas personalidades del país con Epstein. La relación de Mette-Marit con el magnate estadounidense ha sido objeto de escrutinio público después de que salieran a la luz correos electrónicos intercambiados entre 2011 y 2014 que evidenciaban un trato cercano y prolongado, contradiciendo las primeras versiones oficiales que apuntaban a un contacto meramente puntual. Aunque la reina pidió disculpas públicamente por no haber investigado los antecedentes de Epstein y lamentó haberlo conocido, la decisión de evitar la comisión vuelve a situar a la Corona en el centro de la controversia.