Este domingo 29 de noviembre, más de 38 millones de españoles estamos llamados a acudir a las urnas para elegir a quién será el próximo presidente del Gobierno. Unos comicios en los que, para muchos jóvenes, será la primera vez que depositen su voto en la urna.

Entre ellos se encuentran la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes, en las últimas elecciones generales de 2023, no habían cumplido la mayoría de edad (la princesa Leonor cumplió 18 años el 31 de octubre de 2023, meses después de las elecciones generales de 2023, y la infanta Sofía, el 29 de abril del año pasado), por lo que podrían ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, y aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) reconoce el sufragio activo a todos los ciudadanos españoles mayores de edad sin excluir a la realeza (aunque sí que les impide ser elegibles para cargos públicos), todo apunta a que se continuará con una norma no escrita: la Familia Real española no votará para cumplir con la máxima de neutralidad política institucional que exige la monarquía parlamentaria.

En su artículo 56, la Constitución española establece que el jefe del Estado "es el símbolo de la unidad y permanencia de España" que "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones"; por tanto, la Corona no solo debe situarse por encima de las luchas de partidos políticos, sino también evitar las especulaciones que puedan erosionar su imparcialidad si el monarca o su heredera acudiesen a votar, aunque el voto sea secreto.

Además, una vez conocido el resultado electoral, el artículo 99.1 establece que "el Rey consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y, a través del presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno". Por tanto, si votara en las elecciones, su papel como mediador neutral quedaría cuestionado.

La Familia Real no vota en elecciones municipales, autonómicas, europeas o generales. La única excepción se produce en los referéndums. Al tratarse de consultas sobre cuestiones de Estado de amplio consenso y no de una disputa entre siglas políticas, los miembros de la familia real española sí suelen ejercer su derecho al voto.

La Familia Real sí ha acudido a las urnas cuando se han realizado consultas directas o referéndums de gran trascendencia institucional, en las que su participación sí resulta procedente al tratarse de un asunto de consenso general. La primera vez que votó Felipe VI fue en marzo de 1986 en la consulta sobre la permanencia de España en la OTAN. Aquel día acudió a votar acompañado de los reyes Juan Carlos y Sofía, quienes ya habían votado en los referéndums de la Ley para la Reforma Política de 1976 y el de la Constitución de 1978. Entre las anécdotas de aquel día, se cuenta que Juan Carlos I estuvo a punto de introducir su papeleta antes de mostrar su DNI a los miembros de la mesa electoral, o que la reina Sofía se dejó su sobre con la papeleta en Zarzuela y tuvo que usar las cabinas habilitadas con las papeletas.

La última vez que vimos a la Familia Real votando fue en 2005 con motivo del referéndum sobre la Constitución Europea, en la que fue la primera vez que la por entonces princesa Letizia debutó en las urnas como miembro de la Familia Real.

Por tanto, la princesa Leonor y la infanta Sofía seguirán el ejemplo de sus padres y no votarán de manera presencial en las elecciones generales del 29 de noviembre, como tampoco lo hicieron en su momento su padre o sus tías las infantas Elena y Cristina.