Don Felipe y doña Letizia han recibido al presidente de la República de Austria, Alexander van der Bellen, y a su esposa, Doris Schmidauer, que se encuentran en visita oficial en España durante tres días.

Juntos han inaugurado la exposición Mariana de Austria, que reúne en el Museo del Prado más de un centenar de obras de la que, tras la muerte de Felipe IV, ocupó el centro del poder de la Monarquía Hispánica. Como reina consorte, regente y reina madre, Mariana de Austria comprendió el valor de las imágenes para legitimar su posición, fortalecer su autoridad y proyectar su poder más allá de la corte española. A través de una cuidada selección de más de cien obras, entre las que se encuentran algunas cedidas por el Kunsthistorisches Museum de Viena, y de autores como Velázquez, Martínez del Mazo, Herrera Barnuevo, Carreño de Miranda y Claudio Coello, la exposición analiza la construcción y evolución de la imagen de Mariana de Austria a lo largo de más de cuatro décadas, al tiempo que muestra cómo la representación artística se adaptó a las distintas circunstancias de su vida. Una exposición que se podrá visitar desde el jueves 26 de noviembre hasta el 28 de marzo de 2027.

Para esta ocasión, la reina Letizia ha elegido un abrigo de lana y cachemir de Carolina Herrera en color rosa. Bajo esta prenda, ha lucido un traje color burdeos, de línea recta y con bolsillos tapete de la firma Bleis Madrid que estrenó en noviembre de 2024, y que ha combinado con una camisa rosa. Lo ha complementado con un bolso de JW Pei y salones de tacón sensato del mismo color del traje, de Magrit.

Después de inaugurar la exposición, el Rey mantendrá un encuentro con el presidente de Austria en el Palacio de la Zarzuela, al que le seguirá un almuerzo ofrecido por los Reyes a la pareja presidencial austríaca. Van der Bellen, que tiene 82 años y es presidente de Austria desde 2017, y Felipe VI se conocen desde 2019 cuando el presidente acudió a Zarzuela para un encuentro bilateral con el Rey cuando asistió a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Después, volvieron a coincidir en 2022, con motivo del primer viaje de Estado de los Reyes a Austria. Posteriormente, coincidieron en Mauthausen en mayo de 2025, donde participaron en el 80.º aniversario de la liberación del campo de concentración.

La visita de Van der Bellen continuará el jueves, cuando participará en una mesa redonda sobre comercio bilateral en Madrid y viajará a Toledo para visitar la planta fotovoltaica de la empresa austríaca Verbund. Ya el viernes, visitará el Centro de Satélites de la Unión Europea, situado en Torrejón de Ardoz.