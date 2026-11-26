La actividad oficial en el Palacio de la Zarzuela ha tenido este jueves como eje central el reconocimiento al esfuerzo y a la superación a través del deporte adaptado. En una jornada de audiencias en solitario, la reina Letizia ha recibido a los representantes de dos disciplinas paralímpicas que continúan cosechando triunfos en el ámbito internacional, subrayando de nuevo su compromiso con la integración social y la visibilidad de los deportistas con diversidad funcional.

En primer lugar, la monarca ha recibido a los integrantes de la Selección Nacional de Balonmano en Silla de Ruedas, un combinado que recientemente ha alcanzado un hito al proclamarse campeón del mundo el pasado 20 de septiembre tras imponerse a Japón en la final disputada en Granollers. Durante el encuentro, los miembros del equipo compartieron los pormenores de la competición y entregaron una camiseta personalizada con su nombre a la Reina, quien además levantó el trofeo de campeones mundiales entre muestras de felicitación a la plantilla.

La Reina ha recibido en audiencia a la Selección Nacional de Balonmano en Silla de Ruedas, que el pasado 20 de septiembre de 2026 se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia. ➡️https://t.co/vzrotcbthN pic.twitter.com/ILWNKr02nm — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 26, 2026

Posteriormente, el turno de audiencia correspondió a los miembros de la Selección Nacional de Boccia, una de las modalidades más exigentes dirigida a personas con grandes dificultades motoras. Acompañados por directivos de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), los deportistas detallaron a la Reina la preparación previa a las competiciones y sus destacados resultados en la World Boccia Cup de São Paulo, una de las principales citas del calendario mundial.

Con estas recepciones, la Corona reitera su cercanía con las iniciativas que fomentan la igualdad y la superación a través de la práctica deportiva. El acto ha servido para prestar respaldo institucional al deporte adaptado, recordando la importancia de consolidar los proyectos que sirven de guía para los más jóvenes y que ofrecen un ejemplo cívico y de constancia para toda la sociedad.

Para esta sesión de trabajo en el palacio, la Reina ha optado por un estilismo más sobrio —como suele ser habitual en las audiencias en Zarzuela— en el que ha lucido un pantalón recto oscuro, de tiro alto y pierna ancha que ha combinado con una chaqueta corta de corte recto de tweed desflecada con hilos en azul marino, crudo y mostaza con flecos deshilachados, que ha combinado con un top negro que llevaba debajo de la chaqueta.